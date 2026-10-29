Estos fueron los cambios de Delcy Rodríguez para las Relaciones y Comercio Exterior

Este jueves, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez anunció cambios en el cuerpo diplomático que representarán a Venezuela ante el mundo.

En primer lugar, designó a Oliver Blanco, como el nuevo canciller de la República, quien sustituye a Félix Plasencia de esa responsabilidad.

Asimismo, durante su alocución, brindó nuevas designaciones a otros integrantes de su equipo político que tendrán varias tareas de importancia durante esas gestiones.

He decidido fortalecer nuestro equipo diplomático con nuevas designaciones en el Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior: Yuri Pimentel como primer vicecanciller, Marynna Saatdjian como vicecanciller para América del Norte y Europa y Saúl Ameliach como viceministro de Comercio Internacional.

Asimismo, Félix Plasencia asumirá como director de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República. Confío en que su amplia experiencia, profesionalismo y capacidad diplomática serán fundamentales para cumplir las nuevas tareas estratégicas internacionales que le he encomendado al servicio de nuestra nación.

Confío en el compromiso de este equipo para ampliar nuestras relaciones internacionales y avanzar en la recuperación geopolítica de Venezuela, sobre la base de la cooperación y la amistad con todos los países.