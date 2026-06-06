Metro de Caracas realiza trabajos de impermeabilización en la línea 3 y habilitó vía única temporal en el siguiente horario

El Metro de Caracas anunció que avanzan los trabajos de impermeabilización de la línea 3, en el tramo UCV- Los Símbolos. Este segmento de la línea está afectado por las filtraciones que desde hace años ocurren en el sistema de transporte.

La información la dio a conocer, a través de las redes sociales del Metro de Caracas, Héctor Hernández, vicepresidente de operaciones de la empresa, quien indicó que se están reanudando los trabajos de impermeabilización de los túneles de la línea 3.

Por ello, se habilitó una vía única temporal desde las 7:00 p.m. entre Plaza Venezuela y La Bandera.

“Avanzamos con las labores de impermeabilización en la Línea 3 del Metro de Caracas en el tramo UCV – Los Símbolos, con el objetivo de acondicionar los túneles y la vía férrea afectadas por filtraciones”, dijo el funcionario.

Explicó que se trata “de un trabajo de suma importancia, ya que hay que contener el agua que se filtra a través del nivel freático y de las paredes que entorpece y causa daños a las vías férreas y, por consiguiente, a las operaciones y funcionamiento de los trenes”.

En las imágenes mostradas en un video se puede ver a los obreros del metro realizando los trabajos en los túneles que tienen agua acumulada.

Asimismo, en la misma línea 3, entre las estaciones Zona Rental – La Rinconada, también se hacen trabajos de mantenimiento correctivo e impermeabilización por filtraciones.

“En el Metro de Caracas se ejecutan obras de mantenimiento correctivo de alto impacto y labores de impermeabilización en la línea 3. Estos trabajos se desarrollarán de 11:00 pm a 3:00 am por dos meses”, informó el pasado 4 de mayo la ministra de Transporte Jacqueline Faría.

Avanzamos con las labores de impermeabilización en la Línea 3 del Metro de Caracas en el tramo UCV – Los Símbolos, con el objetivo de acondicionar los túneles y la vía férrea afectadas por filtraciones.@delcyrodriguezv @JacquelinePSUV @claudiorfarias pic.twitter.com/98KqOA4ml7 — Compañía Anónima Metro de Caracas (@metro_caracas) June 6, 2026Por otra parte, el Metro de Caracas informó sobre los trabajos de mantenimiento al sistema eléctrico.

“Nuestro personal técnico especializado mantiene en óptimas condiciones los breakers de vía para que tu viaje sea seguro”, destacó en un post en X (Twitter).

Finaliza diciendo que “estos componentes aseguran que la energía llegue sin interrupciones, permiten controlar y proteger el flujo eléctrico y garantiza la movilidad de los trenes”.