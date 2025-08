«Me voy a encargar de que se mueran aquí»: Venezolano relató el «infierno» que vivió en el Cecot

John Chacín, uno de los 252 migrantes venezolanos detenidos irregularmente por Estados Unidos y enviado a El Salvador, contó lo que vivió durante cuatro meses en el Cecot.

«Estoy en el avión y sube un oficial a bajarme y el primer golpe que me dieron fue en la nuca para obligarme a bajar la cabeza, prácticamente a pegar mi frente con las rodillas», indicó.

«Me caí, me enredé, porque me obligaban a correr. Cuando me dirijo al bus había 10 oficiales adentro los cuales tú ibas pasando y te iban golpeando con el garrote. Te tiraban en el asiento. Yo presentí que ya mi vida se iba a ir en ese infierno», continuó en declaraciones para Univisión.

En ese momento, acotó que lo único que hacía era rezar y llorar con la cabeza abajo porque cada vez que la levantaba lo golpeaban en la nuca. «Cuando me van llevando corriendo al módulo le digo a uno de los guardias que ya no aguanto más, que ya mis pies no me dan y lo que hizo fue lanzarme contra el suelo. Me golpeó la cabeza, varias veces me dio contra el piso y me salió un hematoma».

«No me pude levantar porque prácticamente iba desmayado y sentí que entre dos me levantaron y me llevaron a rastras hasta el medio del módulo. Ya después vuelven las luces otra vez a mí y escucho solamente a alguien que dice: ‘Bienvenido al Cecot, bienvenido al infierno, yo personalmente me voy a encargar de que se mueran aquí adentro'», recordó.

Asimismo, señaló que además del maltrato físico, los guardias aplican tortura psicológica. «Te maltratan mentalmente porque dicen que nos vamos a podrir en prisión, que nos íbamos a quedar ahí todo el resto de nuestras vidas, que la única manera de salir de ahí era en una bolsa, pero muerto».

«Llegué pesando 64 kilos y en un mes solo comía una sola comida y me puse a pesar 55 kilos. Los golpes me dolían más porque estaba más delgado. Nos fue a visitar la Cruz Roja por primera vez, ellos no podían hablar muy duro porque los guardias podían escuchar, pero nos hizo saber que su organización también compartía con la Cruz Roja de Venezuela, y la verdad consiguieron muchas personas golpeadas, maltratadas, torturadas, tanto en las manos como en los pies», denunció.

UN GOLPE DE ESPERANZA TRAS VISITA AL CECOT

No obstante, John Chacín indicó que a todos los venezolanos les dio esperanza cuando los visitó la Cruz Roja. «Nos dio un aliento porque supimos que nos estaban buscando. La Cruz Roja llega y me dice ‘¿Tú eres Jhon? Dime tu nombre completo’ y yo John Williams Chacín Gómez, y me dicen: ‘Allá afuera están peleando por ti, te están buscando'».

«Cuando la Cruz Roja se iba después nos daban golpes, ya ni dolían porque ya sabíamos que teníamos una esperanza, que en cualquier momento nos podíamos ir. Ya los golpes no nos importaban», acotó.

«Todas las celdas decidimos comer hasta dos, tres y cuatro veces. Compañeros que dejaban nosotros nos lo comíamos y entrenar, nosotros mismos a hacer sentadilla, a hacer flexiones de pecho para que nuestro cuerpo tuviera más fibra y poder aguantar más los golpes», sostuvo.

Asimismo, destacó que nunca había estado preso. «Fue demasiado duro. Son personas que son muy malas. Ellos dicen que tienen a personas ahí que son asesinas, pero los que ellos no saben es que los guardias son hasta más asesinos que ellos mismos».

«Quiero justicia, eso es todo y que paguen los que tengan que pagar», concluyó.