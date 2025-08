Maduro dice durante el 88 aniversario de la GNB que han detenido a más de 70.000 personas

Nicolás Maduro aseguró este lunes que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha detenido a más de 70.000 personas vinculadas a actividades delictivas, aunque no precisó el periodo en el que se han dado las capturas.

Maduro encabezó este 4 de agosto el acto para conmemorar el 88 aniversario de la fundación de la GNB. Mientras que destacaba la labor de este componente, puntualizó que sus funcionarios detuvieron a más de 70.500 personas.

En estos procedimientos la GNB también incautó miles de armas y 100 toneladas de drogas que estaban en manos de organizaciones criminales. Asimismo, recuperó 8.731 vehículos y 1.380 motores fuera de borda, según Maduro.

Maduro también reconoció las labores de la GNB en centros penitenciarios que eran considerados de «mayor peligrosidad» y la «atención humana y psicológica» que brindaron a los migrantes repatriados.

MADURO HABLA DEL «INTENTO DE MAGNICIDIO»

En este mismo acto Maduro recordó el presunto intento de magnicidio que ocurrió el 4 de agosto de 2018. Mientras encabezaba una actividad en la avenida Bolívar, un par de drones suicidas explotaron a unos metros del palco presidencial.

«Uno de los dones explotó encima de las tropas formadas de la guardia, hirió a varios muchachos profesionales que estaban allí con dignidad; otro explotó cerca y causó graves daños a apartamentos de familia», dijo Maduro.



De igual forma, consideró que el país logró «perseverar con valentía y con patriotismo». «No pudieron con el terrorismo, no pudieron con el llamado a invasión, no pudieron con la guerra económica, no pudieron ayer ni podrán jamás», concluyó.

Poco después de la alocución de Maduro, el ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, también destacó la labor de la GNB. «No solamente ha ido evolucionando, sino que ha sido una evolución en 26 años en revolución», concluyó.

Padrino aseguró que la GNB ha «combatido» contra «terroristas que han estado disfrazados de manifestantes». En tal sentido, sostuvo que este componente «lucha y defiende la paz y la patria».