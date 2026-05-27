¿Cuánto se necesita para recuperar el sistema hídrico en el país? La impactante cifra que reveló un experto

El ingeniero José Norberto Bauzón aseguró este miércoles que urge una gran inversión para recuperar el sistema hídrico en el país.

«Nosotros estimamos que en tres años con una inversión sostenida en el orden de los 1.000 millones al año, es decir un total de 3.000 millones, previa organización, se pueden hacer muchas cosas para recuperar lo que tenemos», dijo en una entrevista con Román Lozinski.

En este sentido, destacó el valor de los sistemas instalados actualmente en el país. «Nosotros tenemos una capacidad instalada en Venezuela para distribuir agua que está en el orden de los 150.000 litros por segundo. Eso es más de 300 litros por persona por día. Ahora nuestra capacidad operativa en estos momentos no llega ni a la mitad».

«Es el resultado de muchos años de mala práctica, de falta de mantenimiento, de falta de incorporación de nuevos sistemas. En todo lo que va del siglo 21 no se ha incorporado un nuevo sistema a la red de acueductos de Venezuela», señaló.

«Eso quiere decir que tenemos un sistema de 40, 50, 60 años, muy robusto, muy bueno, capaz de mantenerse de pie a pesar de todo, pero no ha tenido ayuda de nuevas instalaciones», continuó el experto.

Preguntado sobre las personas que no reciben los 150 litros de agua que mencionó, comentó: «Distribuir equitativamente el agua es un reto gigantesco».

Para finalizar, urgió la necesidad de invertir en la formación de profesionales que puedan viajar a otros países para formarse en las diferentes áreas que requiere el correcto funcionamiento del sistema hídrico.