Más del 40% de los migrantes estaría dispuesto a regresar al país, revela ONG

El sociólogo Tomás Páez, presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV), aseguró este jueves que más del 40% de los migrantes venezolanos estarían dispuestos a regresar al país si mejoran las condiciones de vida.

Páez sostuvo una entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias, en donde habló sobre la crisis migratorias. Aunque estimó que más de 9,2 millones de migrantes, esta cifra se podría reducir sustancialmente dependiendo de la situación de Venezuela.

El especialista detalló que, aunque la mayor parte no plantea regresar de inmediato, el 44,5% de los migrantes podría evaluar un retorno. Esto dependería de varios factores, dependiendo el caso.

Páez señaló que los migrantes podría regresar si hay mejoras en las condiciones internas del país, destacando el tema económico. Incluso, estarían dispuestos a participar desde el exterior en el proceso de «reconstrucción».

PANORAMA CON LOS MIGRANTES

A pesar de que las cifras son optimistas de cara a un futuro, tan solo el 11,4% de los migrantes se plantea regresar en el corto plazo. Esta sería una cifra inferior al millón de personas.

Por otra parte, Páez afirmó que el 58% de los migrantes envía remesas al país y el 85% mantienen vínculos familiares en Venezuela, de acuerdo al estudio sobre Percepción, Integración y Retorno de la Diáspora Venezolana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿ACTIVARÁN CRÉDITOS BANCARIOS EN EL PAÍS? ESTO DICE UN ESPECIALISTA

Más del 75% de los migrantes se encuentra regularizados en los países de acogida, explicó Páez. Mientras tanto, un porcentaje mucho menor tiene problemas relacionados con la identidad y la documentación.

Las Naciones Unidas han contabilizado casi ocho millones de migrantes venezolanos. La mayoría de ellos se encuentran en América Latina, destacando los casos de Colombia, Perú, Brasil y Chile.