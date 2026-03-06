Venezuela

Más del 40% de los migrantes estaría dispuesto a regresar al país, revela ONG

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El sociólogo Tomás Páez, presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV), aseguró este jueves que más del 40% de los migrantes venezolanos estarían dispuestos a regresar al país si mejoran las condiciones de vida.

Contents

Páez sostuvo una entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias, en donde habló sobre la crisis migratorias. Aunque estimó que más de 9,2 millones de migrantes, esta cifra se podría reducir sustancialmente dependiendo de la situación de Venezuela.

Leer Más

Usuarios reportaron un cortocircuito, que afectó uno de los vagones del Metro de Caracas. El hecho habría ocurrido, en la estación Caño Amarillo, durante la tarde este lunes 19 de febrero.   
Otro incidente este 19Feb causó pánico en el Metro, cortocircuito afectó tren en Caño Amarillo
Más de 100 personas murieron por accidentes de tránsito en mayo, 44 eran motorizados
‘Bocha’ Batista deja claro que la Vinotinto buscará la victoria ante Uruguay: «Pensamos en ganar»

El especialista detalló que, aunque la mayor parte no plantea regresar de inmediato, el 44,5% de los migrantes podría evaluar un retorno. Esto dependería de varios factores, dependiendo el caso.

Venezuela vive una crisis migratoria desde hace más de una década. Foto: Archivo

Páez señaló que los migrantes podría regresar si hay mejoras en las condiciones internas del país, destacando el tema económico. Incluso, estarían dispuestos a participar desde el exterior en el proceso de «reconstrucción».

PANORAMA CON LOS MIGRANTES

A pesar de que las cifras son optimistas de cara a un futuro, tan solo el 11,4% de los migrantes se plantea regresar en el corto plazo. Esta sería una cifra inferior al millón de personas.

Por otra parte, Páez afirmó que el 58% de los migrantes envía remesas al país y el 85% mantienen vínculos familiares en Venezuela, de acuerdo al estudio sobre Percepción, Integración y Retorno de la Diáspora Venezolana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿ACTIVARÁN CRÉDITOS BANCARIOS EN EL PAÍS? ESTO DICE UN ESPECIALISTA

Más del 75% de los migrantes se encuentra regularizados en los países de acogida, explicó Páez. Mientras tanto, un porcentaje mucho menor tiene problemas relacionados con la identidad y la documentación.

Las Naciones Unidas han contabilizado casi ocho millones de migrantes venezolanos. La mayoría de ellos se encuentran en América Latina, destacando los casos de Colombia, Perú, Brasil y Chile.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Un video de seguridad captó el angustiante momento, cuando la parte superior de una litera colapsó y cayó sobre un niño que dormía en la cama inferior, en una vivienda de Iowa Park, Texas (EEUU).  
Imágenes sensibles: El susto de dos niños mientras dormían en una litera, una cámara de seguridad lo captó todo
EEUU
En Falcón: La fulminante decisión de un agricultor que se cansó de que sus vecinos le robaran sus animales
Sucesos
Madrastra siniestra: Le hizo creer a su esposo que su hijo tenía fiebre, pero un macabro crimen salió a la luz
Mundo