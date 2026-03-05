¿Activarán créditos bancarios en el país? Esto dice un especialista

El economista Asdrúbal Oliveros aseguró que se podría dar una apertura al crédito bancario en el país, aunque subrayó que primero se debe reducir el encaje legal y estabilizar el mercado cambiario.

Oliveros sostuvo una entrevista con el periodista Román Lozinski, en donde fue consultado sobre el crédito bancario. Desde un principio, recordó que el encaje legal se mantiene alrededor de un 73%, dificultando el acceso a crédito.

«La banca quisiera otorgar más créditos personales, hipotecarios, de vehículos y líneas de financiamiento, pero esto llevará tiempo», señaló Oliveros.

Aunque el especialista reconoció la necesidad de reducir el encaje legal, consideró que se debe dar dentro de un marco de medidas económicas. Por tanto, Oliveros considera que, al mismo tiempo, se tienen que abordar otras problemáticas.

«Reducir el encaje sin atacar los problemas cambiarios y de inflación no ayudaría, porque el efecto inflacionario contrarrestaría los beneficios», detalló Oliveros. Citó, por ejemplo, la brecha cambiaria y la necesidad de acercar las tasas oficial y paralela.

PROYECCIÓN DE OLIVEROS

Ante este escenario, Oliveros prevé un impulso al crédito bancario para el 2027. Durante el año en curso, insiste en la necesidad de generar una estabilización económica y, en dado caso, la reudcción del encaje legal se daría a finales de 2026.

«Al cierre de enero la inflación anual en bolívares es de casi 600%, un problema que debe resolverse con rapidez para permitir una recuperación sólida del crédito», detalló Oliveros.

El experto afirmó que en el primer trimestre del año se venderán unos 2.000 millones de dólares en el mercado cambiario. Frente a las expectativas de una ampliación económica, sostiene que la reducción del encaje «debería ser paulatina y sostenida».