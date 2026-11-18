En el marco del Día de la Alimentación, la sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines (SVIAA) asegura que al menos el 56 % de los hogares venezolanos tiene algún grado de inseguridad alimentaria. El reto, para el gremio agronómico, es lograr que cada día las familias venezolanas se alimenten mejor.

El presidente de la organización, Saúl Elías López, dijo que mantiene ese optimismo, pero alertó que «en Venezuela más de dos millones de personas presentan un cuadro de desnutrición, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)».

López, quien también figura como director de relaciones interinstitucionales de la Asociación Venezolana de Agricultura Familiar (AVAF), indicó que «cerca de 200 mil niños menores de cinco años presentan retraso de crecimiento por fallas en su alimentación, según la FAO», al tiempo que citó datos de la firma Consultores 21, indicando que «cerca del 56 % de los hogares venezolanos tienen algún grado de inseguridad alimentaria».

Cada 18 de noviembre se celebra en Venezuela el Día de la Alimentación desde 1951, en conmemoración de la creación, en 1949, del Instituto Nacional de Nutrición (INN), con el fin de combatir la desnutrición y promover políticas alimentarias en el país.

CANASTA ALIMENTARIA ESTIMADA EN $761

López expresó que la inflación ha golpeado duramente a la población venezolana impidiéndole cubrir la canasta alimentaria estimada por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) en 761 dólares.

El Día Mundial de la Alimentación se celebra cada 16 de octubre, fecha proclamada en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en conmemoración de la fundación de la FAO en 1945.