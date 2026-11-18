El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó este miércoles sobre la grave situación de salud que viven los militares en la huelga de hambre en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), mejor conocido como cárcel de Ramo Verde.

Este miércoles los 36 militares cumplieron nueve días en huelga de hambre. Desde el OVP, alertaron que 19 de los detenidos, más de la mitad del grupo, «ya presentan cuadros de descompensación física».

Los miliares «superan las 216 horas en huelga de hambre sin que las autoridades escuchen sus peticiones». El OVP advirtió que la situación actual «pone en grave riesgo su integridad y sus vidas».

La huelga inició el pasado 9 de noviembre, encabezada por 21 sargentos detenidos por la causa del comando de Cotiza. Con el paso de los días, se sumaron miliares de los casos Sukhoi, Paramacay, Aurora, Refinería del Palito, 30 de Abril, Operación Gedeón II y de la gobernadora de Monagas.

MILITARES DESCOMPENSADOS

Sargento mayor de tercera Geomer Martínez

Sargento mayor de tercera Luis Bandres

Sargento primero Jorge Rico

Sargento primero Luis Milanés

Sargento primero Yordanis Camacaro

Sargento segundo Wolfang González

Sargento segundo Luis Lobo

Sargento segundo Catalino Romero Pérez

Sargento segundo Asdrúbal Chirinos

Sargento segundo Yeicer Montero

Sargento primero Alberto Piñango

Sargento mayor de tercera Juan Bolívar

Sargento segundo Antonio Padrón

Primer teniente Yeferson Dos Ramos

Sargento segundo Isamel Guerra

Sargento primero Víctor Perozo

Sargento segundo Tony Guevara

Sargento primero Andry Vargas

Primer teniente Hugo Aparicio.

LAS EXIGENCIAS

Los militares exigieron una visita de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para que constataran las condiciones de reclusión. Además, pidieron que se proteja la integridad física de los detenidos y el debido proceso.

«Los militares exigen que se investiguen las irregularidades en torno a su proceso judicial, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara repetir el juicio de la causa de Cotiza desde cero», apuntó el OVP.

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De igual forma, los militares solicitaron que sus casos sean incorporados a la Mesa de Diálogo vigente entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno nacional. Su objetivo final es que «otorguen la libertad plena».

Los militares permanecen en el patio de la cárcel durmiendo en carpas, sin acceso a baños, agua potable o visitas. A nueve días del inicio de la protesta, ninguna de sus exigencias ha recibido respuesta.