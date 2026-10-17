Más de 2.200 sismos han sacudido al país tras el potente doble terremoto del 24Jun, según Funvisis

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) contabilizó 2.222 sismos en el país entre el 24 de junio y el 15 de octubre, una intensa actividad que derivó de la secuencia telúrica que provocó el doble terremoto con epicentros en el estado Yaracuy y Catia La Mar.

El Servicio Sismológico Nacional evaluó el fenómeno durante 2.712 horas de monitoreo continuo a través de la red de estaciones del país. Con este seguimiento, los especialistas buscan cartografiar el comportamiento de las fallas activas y analizar el proceso de estabilización tectónica.

Los reportes técnicos confirmaron que los temblores se concentraron principalmente a lo largo de los sistemas de fallas ubicados en las regiones centro-occidental y norte-costera del territorio nacional.

La cartografía de la institución ubicó los eventos de mayor magnitud el 24 de junio en el estado Yaracuy. El primer sismo ocurrió a las 18:04 HLV con una magnitud de 7,2 Mw al este de San Felipe, mientras que apenas un minuto después, a las 18:05 HLV, ocurrió un segundo movimiento de 7,5 Mw.

Los epicentros del enjambre sísmico se distribuyeron entre Yaracuy, Lara, Carabobo, Aragua, Miranda, La Guaira, Cojedes y el Distrito Capital, además de generar réplicas en la cuenca marina del Caribe.

Mapa de la actividad sísmica iniciada el 24 de junio de 2026. 📍Total de sismos en las primeras 2.712 horas: 2.222 eventos. pic.twitter.com/iDSOBphHya — Funvisis (@SomosFunvisis) October 16, 2026

BALANCE DE SISMOS DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA

Por otro lado, Funvisis precisó que Venezuela registró 90 sismos entre el 9 y el 15 de octubre de 2026, con magnitudes que oscilaron entre 1,6 y 5,2.

El Servicio Sismológico y de Alerta de Tsunami Venezolano precisó que la región Occidental concentró la mayor actividad con 46 eventos. La región Centro sumó 30 temblores, mientras que la zona Oriental contabilizó 14 movimientos telúricos durante esa misma semana.

La mayoría de las sacudidas se mantuvo por debajo de la magnitud 4,0. El reporte institucional detalló un total de 38 temblores entre 2,0 y 2,9, además de otros 33 sismos clasificados entre 3,0 y 3,9.

Dentro del reporte destaca el evento sísmico de la noche del jueves 15 de octubre, cuando un temblor de magnitud 3,3 sacudió las cercanías de Naiguatá, en el estado La Guaira, y se sintió en varios sectores de Caracas y Miranda.

Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se sumaron cientos de edificios afectados y miles de damnificados.