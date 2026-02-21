Venezuela

Más de 100 vuelos internacionales a la semana en el país: las estimaciones de una especialista en viajes y turismo

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), afirmó este viernes que Venezuela podría superar los 100 vuelos internacionales a la semana para abril.

Herrera sostuvo una entrevista en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias. Al igual que en otras ocasiones, confirmó que hay planes para sumar nuevas rutas y vuelos con Venezuela.

La especialista precisó que la incorporación de frecuencias comenzó en febrero, se extenderá durante marzo y abril. Esto se debe a que varias aerolíneas han retomado sus operaciones tras el levantamiento de restricciones de seguridad de Estados Unidos y Europa.

Herrera subrayó que durante marzo se sumará un nuevo grupo de aerolíneas. Para abril, se espera el retorno de la compañía aérea europea Iberia, que sumaría rutas con España.

Venezuela cuenta en la actualidad con unos 90 vuelos semanales, de acuerdo a Herrera. Sin embargo, para abril ya se habrían incorporado nuevas frecuencias que elevarían la cifra por encima de 100.

HERRERA DESTACA LOS BENEFICIOS

La gremialista apuntó que el aumento de vuelos es sumamente beneficioso para los usuarios. Esto se debe a que el incremento de la oferta brindará mayor disponibilidad a rutas directas y un posible descenso en los precios de los boletos.

«Siempre va a ser mucho más cómodo para el pasajero viajar de manera directa al destino que tiene previsto», apuntó Herrera. A esto se sumará que habría más opciones de horarios.

Por otra parte, Herrera afirmó que también se han podido reactivar aeropuertos nacionales con capacidades operacionales internacionales. Entre ellos destacan Maracaibo, Valencia, Porlamar, Barcelona y Barquisimeto.

