Más de 1.979 eventos sísmicos a casi tres meses del 24Jun: El mapa que lanzó Funvisis tras los terremotos

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que desde los terremotos del 24 de junio se han registrado más de 1.979 eventos sísmicos en el país.

«Total de sismos en las primeras 1.872 horas: 1.979 eventos», indicó el organismo en una publicación compartida en sus redes sociales, donde detallaron la ubicación de los movimientos telúricos.

En la publicación, precisaron que el primero de los terremotos ocurrió 25 kilómetros al este de San Felipe y tuvo una magnitud de 7,2. Tan solo un minuto después ocurrió el segundo terremoto, esta vez en La Guaira y de magnitud 7,5 a tan solo 10 kilómetros de profundidad.

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En ese sentido, el organismo publicó un mapa de monitoreo de los movimientos telúricos que se han detectado desde ese día hasta el 10 de septiembre a las 6:00 p.m.

De acuerdo a su reporte, la mayoría de los sismos han ocurrido en la región centro-norte del país. Principalmente Carabobo, Aragua, La Guaira, Caracas y Miranda.

La mayoría de las réplicas han sido de menor magnitud y no son percibidas. Sin embargo, hay varios sismos que sí se han sentido y han generado alerta y ansiedad en la población.