Los impactantes videos de las intensas lluvias y ráfagas de viento que azotaron a Maracaibo y otras zonas del Zulia

Las intensas lluvias acompañadas de fuertes ráfagas de viento y tormenta eléctrica azotaron la noche de este jueves, 10 de septiembre, a Maracaibo y diversas zonas del estado Zulia, causando miedo entre la población.

Según medios locales, en comunidades como Milagro Norte, los vecinos alertaron sobre el inicio de las precipitaciones acompañadas de truenos.

Aunque comenzó como un evento moderado, la fuerza del temporal se intensificó con rapidez en varios sectores.

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El municipio San Francisco también sufrió los embates de las precipitaciones. Pese a que las ráfagas eólicas ocasionaron algunos contratiempos en la zona, las autoridades locales no han reportado pérdidas ni daños de gravedad.

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#ÚLTIMOMINUTO 🚨🌨️Tormenta eléctrica y vientos huracanados se registran en Maracaibo por el paso de la Onda Tropical. N° 48#venezuela pic.twitter.com/tok8mekLJP — Hermes (@HCuantindoy) September 11, 2026

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la potencia de las lluvias acaecidas, al punto incluso de provocar que las aguas del Lago de Maracaibo desbordaran la vereda.

El fenómeno climático coincidió con las estimaciones del Inameh, organismo que había anticipado un aumento de la cobertura nubosa y chubascos de intensidad variable para gran parte del territorio nacional, incluyendo el área zuliana.

Por su parte, el alcalde, Giancarlo Di Martino, informó que se desplegaron los equipos de protección para monitorear la situación en la ciudad.

Intensas las lluvias de hoy acá en#Maracaibo 🫪 pic.twitter.com/E6XKW8U3Fn — Meybi Paola (@MeybiCanabal) September 11, 2026

La institución precisó que la combinación de las ondas tropicales 47 y 48, sumada a la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical y el calentamiento vespertino, detonaría la formación de estas tormentas.

El reporte del ente oficial estimaba acumulados pluviométricos de entre 2 y 45 milímetros para el occidente del país, concentrando la mayor probabilidad de descargas durante las horas de la tarde y la noche.