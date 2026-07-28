Más 130 fallecidos en 312 accidentes de tránsito en junio: «Hay rostro indiscutible, el motorizado»

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) informó este lunes que durante junio hubo más de 300 accidentes de tránsito en todo el país. La mayor parte de las víctimas, tanto fallecidos como heridos, estaban abordo de una motocicleta.

El boletín del OSV, parte de la ONG Paz Activa, precisó que hubo 312 accidentes de tránsito. También reportó 133 fallecidos, de los que 112 eran hombres y 21 mujeres, mientras que 351 personas sufrieron «alguna lesión».

«La siniestralidad mostró un rostro indiscutible: el motorizado. El exceso de velocidad provocó 188 de los 312 accidentes documentados en el período, seguido por 65 casos derivados de la impericia al conducir», expuso Rosibel González, coordinadora del OSV.

Los conductores de motos lideraron la lista de víctimas, con 81 fallecidos y 152 lesionados, seguidos de los parrilleros, con 13 decesos y 76 heridos. En total, 94 personas perdieron la vida abordo de motocicletas.

De acuerdo al informe, 265 de los 484 vehículos involucrados en los accidentes eran motocicletas, representando el 54,75%. Luego se ubicaron automóviles particulares (121), vehículos industriales (37), camionetas (36) y autobuses (14).

OTROS DATOS DE LOS ACCIDENTES

González indicó que los accidentes en junio fueron «una sangría constante de talento en plena etapa laboral». En tal sentido, alertó de la gran cantidad de fallecidos jóvenes, representando el 33% de los afectados en el mes.

«El perfil de la letalidad atacó directamente a la fuerza productiva joven del país. Registramos 53 personas de entre 19 y 30 años que perdieron la vida y otras 111 que sufrieron lesiones graves», acotó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JÓVENES SON EL ‘ESLABÓN MÁS DÉBIL’ DE LA CADENA EMOCIONAL TRAS TERREMOTOS

Por otra parte, 130 de los accidentes fueron colisiones o choques simples. También hub derrapes (60), arrollamientos (49), choques con objetos fijos (37), vuelcos (26) y salidas de la vía (9).