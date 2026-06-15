VIDEO | María Lourdes Afiuni dice que es una «una mujer de fe, esperanza y caridad»: Esto se denunció sobre su polémico caso

La jueza venezolana María Lourdes Afiuni expresó su confianza en que su caso será finalmente resuelto y obtendrá una amnistía, tras asegurar que mantiene su fe en la justicia y esperanza en un desenlace favorable.

Durante una breve declaración concedida a Venevisión, Afiuni señaló que es devota de la Virgen de Coromoto, también conocida como Nuestra Señora de Coromoto.

Asimismo, recalcó, que es «una mujer de fe, de mucha fe, de esperanza y caridad», en alusión a la confianza que tiene en relación con sus demandas.

Por su parte, Nelson Afiuni, hermano de María Lourdes Afiuni, exhortó que esta última debería ser beneficiada con la amnistía.

«A estas alturas una persona que tenga casa por cárcel y con un grillete en el pie, eso no tiene sentido si tú quieres hacer una reforma judicial. O quieres de verdad una paz y reconciliación, el mismo caso de mi hermana 16 años y ella todavía tiene restricciones», lamentó Nelson.

Sostuvo que su hermana debería ser beneficiada por medidas de amnistía o reconciliación nacional, al considerar que ha cumplido con creces cualquier sanción impuesta.

Asimismo, afirmó que el caso evidencia la falta de independencia de los poderes públicos y la influencia del Ejecutivo sobre el sistema judicial. Una situación que, a su juicio, ha deteriorado el Estado de derecho en Venezuela.

«Lo que estamos sufriendo ahora es la falta de independencia de los poderes públicos y de la intromisión del ejecutivo en todas las decisiones que eso es lo que nos ha traído por consecuencia dónde estamos en este momento, es muy importante la independencia sobre todo del poder judicial», recalcó.

UNA JUEZ DICE QUE «NO HA CUMPLIDO SU CONDENA»

También denunció que la jueza Angelimar Carmona convocó a la exmagistrada y le indicó que aún «no ha cumplido la pena impuesta», exigiéndole someterse nuevamente a una evaluación psicológica.

Nelson aseguró que ya se habrían extraviado dos exámenes previos y afirmó que María Lourdes Afiuni se negó a realizar una nueva prueba, insistiendo en que debe obtener su libertad plena sin más condiciones.

«Esto es una burla. La juez 3ro ejecución la citó para exigir un nuevo examen psicológico, ya extraviaron dos, y para que cumpla un año más porque no ha cumplido con la pena, la jueza María Afiuni se negó a otro, una burla», aseveró el hermano de Afiuni en sus redes sociales antes de la entrevista, donde etiquetó a la Embajada de Estados Unidos a Venezuela, al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y senadores estadounidenses.

Además, Nelson recordó el paso de su hermana María Lourdes por el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Aseveró que en ese centro de reclusión fue sometida a torturas y humillaciones.

«Esa vivencia en el INOF no solamente mi hermana que sufrió muchísimo, casi la asesinan. Visitar a un preso político en este país es una tortura también», aseguró.

«Mi hermana tiene restricciones no puede hablar a la prensa no puede usar las redes sociales, no puede sacar pasaporte, no puede vender un vehículo, no puede votar, es una muerte civil», apuntó.

«Soy una mujer de fe, de mucha fe, de esperanza y caridad» María Lourdes Afiuni pic.twitter.com/C7ABvuJWO9 — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) June 15, 2026

CASO AFIUNI

El caso de Afiuni se remonta a diciembre de 2009. Ese año terminó arrestada tras ordenar la liberación del empresario Eligio Cedeño. Decisión adoptada en atención a recomendaciones emitidas por un grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias.

Su arresto generó una amplia reacción internacional y fue señalado por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo de persecución contra la independencia judicial.

Entre 2009 y 2011 permaneció recluida en el INOF y posteriormente pasó a cumplir arresto domiciliario y otras medidas restrictivas.

«La pena impuesta en su caso fue de cinco años de prisión. Sin embargo, la duración total de las restricciones sufridas supera ampliamente ese lapso. Alcanzando más de tres veces el tiempo establecido en la sentencia», recalcó la abogada Thelma Fernández, quien representa a Afiuni, en un escrito reciente.