Venezuela

«Se metió el agua en las carpas»: Fuertes lluvias afectaron el campamento de familiares de presos políticos frente a embajada de EEUU

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura
presos

La madrugada de este lunes se registró un fuerte aguacero en Caracas que afectó severamente a las personas que se encuentran en un campamento de protesta permanente en los alrededores de la embajada de los Estados Unidos en Caracas por la liberación de los presos políticos.

«Ha estado lloviendo toda la noche, aquí vamos a seguir hasta que nos liberen a nuestros familiares. Los familiares se han tenido que meter a refugiar a las carpas, algunas se han mojado todas por dentro, pero igual, aquí seguimos, de pie», dijo una familiar de presos políticos.

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“Lamentablemente en las carpas se está metiendo el agua, pero todos los familiares están ahí adentro de las carpas refugiándose un poco del palo de agua que está cayendo. Esto es triste y lamentable lo que nos está sucediendo a nosotros los familiares de presos políticos, todo lo que hemos vivido durante tantos años”, añadió otro de los familiares.

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Asimismo, volvió a alzar la voz para que los escuchen. “No le exigimos al señor Donald Trump que los libere porque el señor Trump no tiene presos políticos en Venezuela, pero como mediador le pedimos que por favor hable con los hermanos Rodríguez para que por favor nos liberen a nuestros familiares y nosotros podamos ir a casa tranquilos. No sabemos cuándo esta pesadilla irá a terminar”.

Desde hace ocho días, los familiares de presos políticos se encuentran a las afueras de la embajada de los Estados Unidos en Caracas. En este sentido, la petición es para que el encargado de negocios en Venezuela, John Barrett, medie con el gobierno para la liberación de los presos políticos. Hasta el momento no han tenido una respuesta por parte de las autoridades norteamericanas.

Mientras tanto, los familiares de los presos políticos han reiterado en varias ocasiones que piensan mantenerse en el lugar hasta que les ofrezcan una respuesta.

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