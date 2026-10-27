María Corina sorprendió al abogado Perkins Rocha: Así llegó a su casa donde está en arresto domiciliario

La líder de la oposición, María Corina Machado, se reunió con el abogado Perkins Rocha quien continúa privado de libertad en arresto domiciliario.

«Ella encarna la suma de todos nuestros desvelos, la consistencia de nuestra doctrina y el compromiso inquebrantable de edificar una República liberal, justa y democrática», indicó Rocha en un mensaje en sus redes sociales.

Un encuentro de coraje, firmeza y dignidad. María Corina Machado (@MariaCorinaYA ) se reunió con el abogado y defensor de la verdad, Perkins Rocha (@PerkinsRocha ), quien continúa injustamente secuestrado mediante arresto domiciliario por ser un referente de ética y compromiso. El encierro no ha doblegado sus principios ni ha silenciado su fiel compromiso con la verdad. Exigimos libertad plena para Perkins y todos los presos políticos civiles y militares que hoy permanecen tras las rejas en nuestro país. #QueSeanTodos — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) October 27, 2026

«No existió un solo instante, en la hostil oscuridad de aquellos 539 días de injusta prisión, en que yo junto a tantos otros compañeros de lucha, llegáramos a dudar de su empeño por lograr nuestra libertad y restituir nuestras garantías constitucionales, pisoteadas por el régimen criminal que enfrentamos. Hoy lo afirmo con absoluta convicción y certeza: el horizonte del cambio está cerca», añadió.

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En este sentido, destacó la convicción con la que llegó María Corina. «Ella bien sabe que sostenemos un compromiso histórico: ningún ciudadano gozará de verdadera libertad mientras Venezuela permanezca bajo el yugo del populismo y la arbitrariedad. Nuestra causa no se doblega ante concesiones parciales ni migajas del régimen; es una movilización ciudadana indetenible que encontró en su liderazgo, una mente brillante de profundas convicciones que no se detendrá hasta que Venezuela sea libre y recupere su República. ¡Con ella hasta el final», expresó.

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De igual forma, Vente Venezuela calificó el encuentro como un testimonio inquebrantable de resistencia.

«Exigimos la libertad plena e inmediata de Perkins Rocha y de cada uno de los presos políticos. La justicia va a prevalecer y este reencuentro solo reafirma que la presión no bajará hasta conquistar la libertad de todos», concluyó el organismo.