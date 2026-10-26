Los perlazos de Maduro Guerra sobre las razones por las que negaron la solicitud de casa por cárcel a Cilia Flores

El diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, se pronunció este domingo acerca de las nuevas acusaciones contra su padre, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, por parte de la justicia de los Estados Unidos.

Durante su intervención en el programa Abriendo Puertas de Venevisión, Maduro Guerra calificó el proceso como “un juicio político”. Y, en especial, se refirió al caso de Flores, cuya defensa solicitó la medida de casa por cárcel, por razones de salud.

Sobre la versión según la cual hay una presunción de fuga en el caso de Flores, el diputado negó esta posibilidad.

Dijo que el caso le recuerda a lo que dicen en Venezuela, acerca de que existen presos políticos.

“Este es un juicio político, ellos son presos políticos”, remarcó el parlamentario.

Aseguró que las acusaciones carecen de legitimidad y que se trata de un procedimiento viciado por motivaciones políticas transnacionales.

Reiteró que ni su padre ni Flores han cometido los delitos de los que se les acusa. Por ello ratificó que “vamos a dar la batalla por la verdad. Esto se va a resolver por la vía diplomática y del diálogo”.

También se refirió a las sanciones que pesan en su contra en Estados Unidos. «Aspiro a que escuchen en el mundo entero”, dijo.

Igualmente, cuando le preguntaron acerca de cómo se siente, afirmó que “han sido momentos muy complicados y muy duros como familia”. Sin embargo, aseguró que también han afianzado su fe en Dios.

LEY CONTRA EL ODIO Y ELECCIONES

Ante el plan de reforma de la Ley contra el Odio, señaló: «Ha habido errores de lado y lado y nosotros lo reconocemos. El chavismo reconoce que ha cometido errores. Yo quisiera saber si el extremismo opositor se atreve a reconocer que también cometió errores”, expresó.

Insistió en que “el camino para el país es la paz, la convivencia, el progreso y el desarrollo de la familia venezolana. Y para allá vamos a ir nosotros. Y si hay una gente que se queda ahí con el discurso de odio, el mismo pueblo la va a rechazar».

Y sobre las elecciones presidenciales que se esperan en Venezuela, comentó: «Yo creo que tenemos que llegar a acuerdos de convivencia democrática y pacífica y de garantías para todos”.

Recientemente el tribunal que lleva la causa en Estados Unidos le dio una medida cautelar a Cilia Flores de casa por cárcel: todo esto es un juicio político. @nicmaduroguerra https://t.co/jJhmwtzJuJ — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) October 25, 2026