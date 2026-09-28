Jorge Millán, diputado a la Asamblea Nacional 2015 e integrante de la mesa de diálogo con el gobierno, se refirió a la posibilidad de que María Corina Machado pueda ingresar a la mesa de diálogo con el gobierno venezolano.

En ese sentido, señaló que desde un principio Dinorah Figuera entró en comunicaciones con la líder opositora, pero Machado decidió mantenerse en observación de cómo el proceso avanzaba.

«Las puertas están abiertas para la participación plena de todas las fuerzas políticas democráticas de Venezuela. Ya es un tema de una decisión personal de ella», indicó en conversación con Shirley Radio.

#28sep | ¿María Corina podría ingresar a la mesa de diálogo? Lo que reveló Jorge Millán. Video: @ShirleyVarnagy Amplía los detalles aquí ➡️🌱 https://t.co/10Bzooya5G pic.twitter.com/1ITWmwbxFw — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 28, 2026

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por otra parte, expresó que la mesa técnica que corresponde la libertad de expresión «sigue trabajando para que el resto de los portales queden liberados. Nosotros tenemos optimismo de que vamos a alcanzar una liberación plena de estos portales».

«Esta semana vamos a recibir buenas noticias de periodistas sancionados, que están judicializados y también vamos a seguir trabajando para impulsar una agenda con todo lo que es el espacio radioeléctrico, concesiones y lo que es el estatus del derecho que tienen los comunicadores sociales y las personas que se organizan con empresas de comunicaciones para participar en este espacio radioeléctrico de manera que sea plural, haya garantías y que esos espacios puedan usarse libremente para darle información a la gente y que tenga ese derecho a informarse mermado en los últimos tiempos», añadió.