«María Corina no es el mesías»: Lo que reveló Henry Alviarez tras su excarcelación y sus planes en el país

El coordinador nacional de Vente Venezuela, Henry Alviarez, señaló que a pesar de no contar con libertad plena, acompañará a su organización política en la reactivación que planean hacer en todo el país.

«Pasado dos años he podido recobrar la libertad relativa, tenemos un sistema de presentación cada 30 días y prohibición de salir del país», precisó Alviarez quien estuvo detenido desde el 20 de marzo de 2024.

«Salimos sin odio, sin resentimiento, pero con una profunda convicción de seguir haciendo lo que hemos hecho todo este tiempo y que no es otra cosa que poder transitar por el camino de la institucionalización patria», indicó en entrevista con César Miguel Rondón.

Asimismo, reveló que durante todo su tiempo de reclusión estuvo en El Helicoide.

REACTIVACIÓN EN VENEZUELA

Alviarez señaló que en el marco de lo que podría ser el regreso de María Corina a Venezuela ya están preparándose para reactivarse en toda Venezuela.

«Vamos en dos direcciones. Voy a empezar a recorrer Venezuela nuevamente, a reactivar las casas del partido, porque la mayoría de nuestra organización fue perseguida, algunos están refugiados y otros siguen en el exilio. Nosotros vamos a reorganizar esa gran red ciudadana a través de los comanditos que fue tan exitoso que pudo evidenciar el fraude del 28 de julio», dijo.

«A la par de eso crear esas condiciones necesarias para lo que creemos puede ser el momento del reencuentro del pueblo venezolano que es que se haga a través de la legitimación de autoridades producto de lo que sabemos que ha ocurrido. Es una responsabilidad que lo tenemos que hacer y si esta gente de los voceros del madurismo están hablando de convivencia democrática, justicia y paz, lo más prudente es que nosotros forcemos ese momento que no excluye a nadie», señaló.

Además, acotó que «María Corina no es el mesías, ella viene a hacer lo que tiene que hacer, que es volver a tocar a su gente y reactivar esa esperanza y el deseo profundo de que seamos libres».

Por otra parte, señaló a quienes se hacer llamar opositores, pero están en una posición de confort para el gobierno. «Muchos dicen vestirse de oposición, algunos que forman parte de esa comparsa de opinadores que creen que el país se tiene que estabilizar en dos o tres años, dándole un piso político a alguien que está ahí de manera deslegitimada, pero aún así, pese a todas esas circunstancias, nosotros les estamos diciendo, yo le mandé un mensaje al fiscal, hoy ocupando circunstancialmente ese cargo, o a las personas que ocupan el TSJ o los órganos jurisdiccionales ‘¿Ustedes quieren que nos entendamos? Rectifiquen, hagan lo correcto‘»

ALEX SAAB ESTÁ EN EL HELICOIDE

Para finalizar, Alviarez reveló que Alex Saab está detenido en El Helicoide. «Cuando ves a figuras como Alex Saab preso en El Helicoide, porque supimos y vimos que estaba allá, cuando ves la persecución que ellos mismos están teniendo, cuando están viendo el temor y persecución dentro de los cuerpos policiales y las fracturas militares que las hay, en ese momento lo que estamos viendo es que los que están debilitados son ellos».

Preguntado sobre la presencia de Saab en la cárcel, Alviarez confirmó que está privado de libertad allí.

«Estaba Alex Saab en el Helicoide, absolutamente, te lo puedo afirmar, hasta el momento en el que yo salí. El Helicoide es un círculo muy pequeño y ahí se sabe todo, y efectivamente vimos la presencia del señor Saab allá», concluyó.