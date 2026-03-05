«No más burla con la amnistía»: Familiares de presos políticos protestaron frente a la Asamblea Nacional

Familiares de presos políticos protestaron este jueves frente a la sede de la Asamblea Nacional para exigir el cumplimiento fiel de la Ley de Amnistía.

El hecho ocurre cuando se cumplen 15 días desde que el Parlamento aprobó este instrumento jurídico, aunque criticado por sectores de la oposición y varias ONG al considerar que es excluyente.

Yare, La Crisálida, Rodeo, INOF, Zona 7, Ramo Verde y comandos de cuerpos de seguridad son mencionados entre las consignas de los familiares que permanecen a la expectativa de liberaciones desde el anuncio del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, emitido el 8 de… pic.twitter.com/9Z3pMstk3M — Caleidoscopio Humano (@CaleidoHumano) March 5, 2026

A las afueras del Legislativo, los familiares de los presos políticos corearon consignas como «no más burla con la amnistía». Además, pidieron la liberación de todos los detenidos.

El expreso político, Nicmer Evans, señaló que la Justicia no ha atendido todos los casos de solicitud de amnistía, por lo que familiares insisten en el cumplimiento transparente de esta ley. Además, que se publique una lista de «quiénes han sido beneficiados por la ley por una u otra vía y esto no ha sido posible».

En la protesta de @clippve frente a la AN se preguntan dónde está Alcedo Mora, el desaparecido más antiguo… pic.twitter.com/3QP4hL3pez — Nicmer Evans (@NicmerEvans) March 5, 2026

«Que haya un reglamento de aplicación de esta ley sería lo más lógico en un Estado de derecho y de justicia», dijo. de acuerdo a lo reseñado por EFE.

PIDEN LIBERTAD PARA PRESOS POLÍTICOS

Por su parte, Alba Rodríguez indicó que hace apenas ocho días se enteró que su pareja Yonaider Berrío Berrío, quien es de nacionalidad colombiana, se encuentra detenido en la cárcel de Rodeo I.

“Todos son inocentes” Comité por la Libertad Presos Políticos protesta ante la Asamblea Nacional en Caracas exigiendo revisión de casos excluidos de la Amnistía. Madres, familiares, amigos y defensores solicitan que funcionarios policiales, militares y civiles detenidos por… pic.twitter.com/JnWCmTt1uQ — PROVEA (@_Provea) March 5, 2026

Sin embargo, sostuvo que los presos políticos extranjeros no pueden recibir visitas, alimentos o medicinas. Po lo que pidió la asistencia del Consulado de Colombia y que «se den cuenta que aquí hay muchos colombianos presos sin ayuda».

La Justicia de Venezuela otorgó un total de 6.071 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero pasado para los casos de presos políticos. La gran mayoría de ellas a personas que tenían medidas cautelares, informó el presidente de la Comisión Parlamentaria para la aplicación de la norma, el chavista Jorge Arreaza.

Ruth Molero, reclama que cuatro integrantes de su familia de mantienen detenidos en distintos reclusorios de #Caracas La familia Hernández Castillo ha vivido un calvario desde enero de 2024. Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que involucra a dos hermanas, un tío,… pic.twitter.com/QVGInYmU5o — Caleidoscopio Humano (@CaleidoHumano) March 5, 2026

El Parlamento aprobó por unanimidad una Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999 hasta 2026. Pero se aplicará de forma específica a 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos. Lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.