Venezuela

«No más burla con la amnistía»: Familiares de presos políticos protestaron frente a la Asamblea Nacional

Por Caraota Digital
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
Nicmer Evans

Familiares de presos políticos protestaron este jueves frente a la sede de la Asamblea Nacional para exigir el cumplimiento fiel de la Ley de Amnistía.

El hecho ocurre cuando se cumplen 15 días desde que el Parlamento aprobó este instrumento jurídico, aunque criticado por sectores de la oposición y varias ONG al considerar que es excluyente.

Leer Más

Denunciaron aumento excesivo en las tarifas de Corpoelec: Esto es lo que se sabe
EN VIDEO: Maduro convoca a «simulacro nacional» tras sismos en el país
Jorge Rodríguez atacó a Elon Musk y aseguró que Twitter es una «dictadura»

A las afueras del Legislativo, los familiares de los presos políticos corearon consignas como «no más burla con la amnistía». Además, pidieron la liberación de todos los detenidos.

El expreso político, Nicmer Evans, señaló que la Justicia no ha atendido todos los casos de solicitud de amnistía, por lo que familiares insisten en el cumplimiento transparente de esta ley. Además, que se publique una lista de «quiénes han sido beneficiados por la ley por una u otra vía y esto no ha sido posible».

«Que haya un reglamento de aplicación de esta ley sería lo más lógico en un Estado de derecho y de justicia», dijo. de acuerdo a lo reseñado por EFE.

PIDEN LIBERTAD PARA PRESOS POLÍTICOS

Por su parte, Alba Rodríguez indicó que hace apenas ocho días se enteró que su pareja Yonaider Berrío Berrío, quien es de nacionalidad colombiana, se encuentra detenido en la cárcel de Rodeo I.

Sin embargo, sostuvo que los presos políticos extranjeros no pueden recibir visitas, alimentos o medicinas. Po lo que pidió la asistencia del Consulado de Colombia y que «se den cuenta que aquí hay muchos colombianos presos sin ayuda».

La Justicia de Venezuela otorgó un total de 6.071 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero pasado para los casos de presos políticos. La gran mayoría de ellas a personas que tenían medidas cautelares, informó el presidente de la Comisión Parlamentaria para la aplicación de la norma, el chavista Jorge Arreaza.

El Parlamento aprobó por unanimidad una Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999 hasta 2026. Pero se aplicará de forma específica a 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos. Lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Alviarez
«María Corina no es el mesías»: Lo que reveló Henry Alviarez tras su excarcelación y sus planes en el país
Venezuela
¿Qué consideras tú una eyaculación precoz?
Columnistas
Arrestaron a Britney Spears por conducir ebria en California, esto reveló su mánager
Caraota Show