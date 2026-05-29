María Corina Machado y la Plataforma Unitaria presentan el ‘Manifiesto de Panamá’, estos son los puntos claves

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) publicaron este jueves el Manifiesto de Panamá, proponiendo una negociación y un «gran acuerdo nacional» para alcanzar la transición.

El bloque opositor publicó en redes sociales el manifiesto, alcanzados tras la reunión que se llevó a cabo este fin de semana en Panamá. En tal sentido, presentaron una «ruta concreta, ordenada y efectiva hacia la libertad».

Desde un principio, la oposición planteó «una negociación para la restauración de la democracia». Además, aclaró que «estas negociaciones serán lideradas» por Machado, producto de «rol de conductora del proceso democrático».

A Machado «le competerá designar el responsable directo del equipo negociador, integrado por técnicos expertos y representantes políticos», indica el manifiesto. Sin embargo, el manifiesto pidió «gestos que contribuyan a crear un ambiente político favorable». Estas son las siguientes:

La liberación plena de los presos políticos, civiles y militares El retorno seguro de los exiliados por razones políticas La normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo, y de los grupos armados, ilegales o terroristas.

El objetivo final de estas negociaciones es alcanzar unas elecciones presidenciales. Para ello, el manifiesto insiste en la necesidad de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) integrado por «personalidades independientes y respetables».

MANIFIESTO PROPONE «GRAN ACUERDO NACIONAL»

Para Machado y la PUD no basta con los diálogos para alcanzar una transición en el país. «Paralelamente a la negociación, convocamos a la construcción de un gran acuerdo nacional para la recuperación», indica el manifiesto.

«Convocamos a incorporarse a esta gran alianza a ciudadanos, partidos y movimientos democráticas, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y venezolanos», añade.

El manifiesto establece que este «gran acuerdo proporcionará la base política y social para la gobernabilidad democrática». También suministrará herramientas para el «crecimiento económico sostenido» y «reencuentro nacional».

La oposición estableció una serie de «compromisos fundamentales» que se deben realizar como «punto de partida» para el acuerdo. Según el manifiesto, los puntos son los siguientes:

Promover los procesos necesarios para alcanzar el objetivo propuesto. Mantener un mensaje único, coherente y coordinado hacia el mundo, en estrecha alineación con los aliados democráticos. Impulsar la participación de base en la construcción del acuerdo, canalizando las iniciativas y aportes provenientes de las distintas comunidades y asociaciones civiles. Establecer mecanismos permanentes de consulta ciudadana y coordinación interna que garanticen la vía hacia la libertad.

El documento, firmado por Machado y Edmundo González, concluyó que la «transición democrática nos exige unidad y visión de Estado». Estos aspectos son cruciales para el «comienzo de una nueva y definitiva recuperación de la república libre y democrática».