María Corina Machado visitó a familiares de presos políticos en Rodeo I

La líder opositora venezolana y nobel de la paz, María Corina Machado, visitó el viernes a familiares de presos políticos que acampan desde hace más de 300 días frente a una temible prisión a las afueras de Caracas.

Machado, recibida a las afueras de la cárcel Rodeo I por unos 100 familiares de prisioneros políticos, en medio de consignas. «Liberen a todos los presos políticos», decía una pancarta.

Alrededor de mil prisioneros políticos han sido excarcelados este año en Venezuela, pero la ONG Foro Penal denuncia que más de 300 siguen tras las rejas, de los cuales 68 en Rodeo I.

La líder opositora visita este campamento luego de su retorno a Venezuela el 25 de octubre. al cabo de casi diez meses en el exilio.

CAMPAMENTO

El campamento se instaló unos días después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en enero.

Bajo un fuerte sol y rodeada de los familiares, Machado leyó una lista con cada uno de los nombres de los presos políticos y los años que tienen de sentencia.

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El lunes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llamó al gobierno interino de Delcy Rodríguez a que «continúe la liberación de los presos políticos que aún permanecen» detenidos.

Con información de AFP