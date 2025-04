María Corina calificó de «traidores» a dirigentes que participen en las elecciones del 25May: «Es imperdonable»

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, calificó el jueves como «traidores» a los dirigentes que decidieron participar en las elecciones legislativas y regionales del próximo 25 de mayo.

Machado sostuvo una entrevista con la periodista Carla Angola y dijo que le duele perder amigos y compañeros por «traicionar la causa». Igualmente, la opositora dijo que no puede juzgar y entiende que algunos abandonen la vida política.

«Pero aquellos que llaman, que convocan, promueven la rendición o la entrega o dejar de luchar, para mí eso es imperdonable. Aquí no cabe ninguna duda que el régimen con su pretensión de someter a la sociedad quiere pasar la página del 28 de julio», acotó.

María Corina Machado tildó de traidores a los opositores que se inscribieron como candidatos para las elecciones del 25May.



Las declaraciones de Machado se dieron poco después de la expulsión de Henrique Capriles, Tomás Guanipa y Juan Requesens, entre otros, de Primero Justicia (PJ) tras ser habilitados y llamar a la participación de las elecciones del 25 de mayo.

MACHADO: «NO PODEMOS SER INGENUOS»

La opositora sostuvo que las elecciones del 25 de mayo «serán una enorme derrota» para todos los participantes. Sin embargo, consideró que el principal afectado será el gobierno de Maduro.

«Este es un momento donde no podemos ser ingenuos, yo estoy segura de que la sociedad venezolana no lo es y estoy convencida de que el 25 de mayo será una enorme derrota para todo el que se preste a ello, obviamente, empezando por el régimen», dijo Machado.

Machado aseguró que el evento del 25 de mayo no serán unas elecciones, sino un «proceso criminal». «Se están asignando territorios para las distintas facciones del crimen, las distintas mafias», afirmó.

Igualmente, Machado subrayó que tiene una «enorme confianza» en los venezolanos y que la «historia va a juzgar implacablemente». Para la opositora, la ciudadanía «con enorme conciencia, valentía y rebeldía dice no, no me presto a eso y eso es hacer mucho».