Venezuela

Magistrados del TSJ abordaron cooperación con la ONU y OIM sobre trata de mujeres

Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
Foto: Archivo

(EFE).- Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela se reunieron con representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para «consolidar la cooperación interinstitucional» y plantear la realización de programas de formación sobre la trata de mujeres y niñas.

Estos programas estarían dirigidos por «juezas, jueces y demás funcionarias y funcionarios adscritos a los Circuitos Judiciales con competencia en delitos de violencia contra la mujer» en Venezuela, según especificó este viernes el TSJ en una publicación en Instagram.

Al encuentro asistieron la vicepresidenta de la Sala Constitucional y coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, Lourdes Suárez Anderson; la jefa de la Misión en Venezuela de la OIM, Lía Carmen Poggio, y otras personas.

LEA TAMBIÉN: PRESAS POLÍTICAS DEL INOF DENUNCIAN «PRESIONES» DESDE LA AN PARA RECIBIR LA AMNISTÍA

Estos acercamientos interinstitucionales tienen el «objetivo de garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas y mujeres del país», concluyó el Supremo.

La organización no gubernamental Utopix, que contabiliza feminicidios de venezolanas dentro y fuera del país, ha subrayado en numerosas oportunidades «la urgencia de implementar una propuesta concreta para enfrentar» la violencia contra la mujer.

En este sentido, considera «imprescindible el desarrollo de un Plan de Emergencia Feminista para la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes».

En 2024, el presidente Nicolás Maduro ordenó a su Administración alcanzar un punto de «violencia cero» contra la mujer, un tema que consideró «vital», por lo que también instó a educar a los niños con valores como el respeto y la igualdad. EFE

