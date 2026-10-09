«Ya no es posible vivir con estos sueldos»: Maestros convocaron marcha a Miraflores y todas las gobernaciones del país el 13-Oct

Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, anunció una marcha de los trabajadores para Miraflores el próximo 13 de octubre.

«Ya basta de ofrecimientos y no realmente atender a la clase trabajadora, a las organizaciones sindicales que no reciben atención por los ministros. Que desde este caso el sector educativo que desde hace cuatro años que se ingresó la tercera convención colectiva, única y unitaria, no la continuaron por retaliación del gobierno. Así que nosotros solicitamos a la presidenta encargada de la República, que le pague el bono de profesionalización a todos los trabajadores, en este caso a los jubilados, pensionados», comentó.

«Los jubilados no cobran este bono y no es posible que no se lo hagan después de darle 40 años de vida a la educación y no se los pagan. No solamente para los maestros, sino para todos los sectores y el personal administrativo y obrero», añadió.

#NoticiasAhora | Carmen Teresa Márquez, presidenta de la FVM, aseguró que la marcha sindical del próximo #13Oct hacia Miraflores será de carácter gremial y no político. “¡Ya basta de ofrecimientos y no realmente atender a la clase trabajadora!”, reclamó. Márquez exigió el pago del bono de profesionalización para todos los trabajadores, incluidos jubilados y pensionados. “No es posible que no se lo hagan después de darle 40 años de vida a la educación”, expresó sobre los docentes jubilados. La dirigente convocó a los trabajadores a concentrarse el martes #13Oct, a las 9:00 a. m., en el Ipasme, para marchar hasta la Presidencia y exigir la discusión de las convenciones colectivas y la revisión de las tablas salariales. 📲 Sintoniza la #EmisiónMeridiana: https://t.co/vCjMBb6Skm — VPItv (@VPITV) October 9, 2026

Asimismo, destacó que tienen previsto realizar marchas en todo el país.

«Vamos a seguir protestando pacíficamente. Esta es una marcha que va a ser pacífica y que estamos convocando a todos los trabajadores. El sector educativo convocó a los sectores a concentrarse en las gobernaciones de estado para entregar el mismo documento que le vamos a hacer entrega a la presidenta encargada. Así es que nos vemos el día martes 13 a las 9 de la mañana en el Ipasme para marchar hasta la presidencia de la República para decirle a la presidenta que nos atienda y que ordene a los ministros que se sienten a discutir las convenciones colectivas, a revisar las tablas de todos los sectores».

«Ya no es posible vivir con los sueldos que en este momento devengan los trabajadores», concluyó.