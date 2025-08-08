Maduro volvió a extender el Decreto de Emergencia Económica: «Ha sido un éxito»

Nicolás Maduro extendió por otros 60 días el Decreto de Emergencia Económica, el cual fue aprobado en abril de este año por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según informó la vicepresidente, Delcy Rodríguez.

La funcionaria difundió en la plataforma de mensajería Telegram el documento con la Gaceta Oficial N° 6.924. Maduro decidió extender por dos meses más el decreto «en virtud del éxito de su aplicación».

«(Maduro) ha decidido renovar su contenido para seguir derrotando las sanciones imperiales, preservar el equilibrio económico y garantizar el pleno disfrute de sus derechos al pueblo venezolano», apuntó Rodríguez.

La vicepresidente aseguró que este decreto busca «afrontar el bloqueo contra Venezuela y la guerra comercial mundial». La Gaceta Oficial, por su parte, insiste en que las sanciones tienen el objetivo de «generar distorsiones en el sistema financiero, monetario y fiscal».



Con este decreto, Maduro podrá «adoptar medidas necesarias para estimular la inversión nacional e internacional». De igual forma, busca promover «exportaciones de rubros no tradicionales» para «generar nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos».

HABLA DE MARÍA CORINA

Por otra parte, Maduro arremetió este 8 de agosto contra la líder de la oposición, María Corina Machado, a quien vinculó con un supuesto intento de atentado con una bomba en una plaza de Caracas el pasado fin de semana.

«Era un atentado con una bomba para matar gente en una plaza. En eso está el sayonismo y el imperialismo. Afortunadamente, frente a ese triángulo pavoroso de bandas criminales está la fusión perfecta militar, popular y policial», dijo Maduro.

Tal como adelantó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, Maduro informó de nuevas detenciones vinculadas a hechos violentos. «Todos los caminos conducen al narcotráfico colombiano y la mafia albanesa», agregó.

Maduro aseguró que las investigaciones «conducen a reminiscencias de las bandas criminales que derrotamos en el país». Igualmente, afirmó que pronto se darán más detalles de «importantes decomisos y capturas».