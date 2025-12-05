Maduro: «Si nos toca pasar a la forma de lucha armada, será por la paz»

Nicolás Maduro insistió este jueves en que su gobierno podría pasar a la «lucha armada por la paz», en medio del aumento de las tensiones con Estados Unidos y del despliegue militar cerca de las costas venezolanas.

Maduro se pronunció en la noche de este 4 de diciembre en su programa Live de repente, transmitido por Venezolana de Televisión. Al igual que en otros discursos, dejó claro que pueden tomar las armas en caso de un ataque al país.

«Si nos toca pasar a la forma de lucha armada, será por la paz, por la soberanía, por la patria, por la grandeza de Bolívar, por defender esta tierra. Espero que con el favor de Dios, y el comandante de comandantes, nuestro señor Jesucristo, sigamos como vamos», acotó.

A pesar de esta seria advertencia, Maduro apuntó que los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales (CCBI) son la evidencia de que los venezolanos están dispuestos a defender al país.

MADURO SOBRE AN 2020

Por otra parte, Maduro arremetió en contra de la opositora Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, a quien acusó de robar 14 millones de dólares «para pagar aguinaldos».

Maduro aseguró que estos fondos serán entregados a Juan Guaidó, Julio Borges, María Corina Machado y «muchos de estos bandidos». «Están entregando 36.000 dólares de aguinaldos por llamar a la invasión de Venezuela», agregó.

En otro orden de ideas, Maduro consideró que el Black Friday fue un éxito. «Fue viernes, sábado y domingo. Impresionante. Rebajas de hasta el 80% (…) La participación superó el 34% respecto al año pasado», añadió.

Maduro aseguró que el principal volumen de compras fue la línea de electrodomésticos, seguidos de equipos electrónicos, como celulares y computadores. «La gente salió con sus ahorros. Impresionante», concluyó.