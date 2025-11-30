Maduro ordenó «plan especial» para el retorno de venezolanos varados en otros países por crisis de vuelos

Nicolás Maduro ordenó el sábado un «plan especial» para facilitar el retorno de los venezolanos que han quedado varados en otros países por la actual crisis de vuelos, después de que EEUU exhortara a «extremar precauciones» en el espacio aéreo del país.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció la medida en su cuenta de Telegram. Detalló además que el líder chavista instruyó a facilitar los itinerarios de salida de quienes «deban viajar fuera del territorio».

«El presidente Nicolás Maduro ha ordenado un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países, así como facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio», resaltó Rodríguez.

Asimismo, precisó que el gobierno de EEUU «complace la solicitud de María Corina Machado» para «intentar bloquear el espacio aéreo de Venezuela».

«Venezuela ha activado todos los mecanismos multilaterales ajustados al Derecho Internacional para el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita», insistió.

Rodríguez no dio detalles del plan y de cómo podrán hacer que retornen los venezolanos varados, sobre todo cuando el espacio aéreo se encuentra restringido.

TRUMP DICE QUE EL ESPACIO AÉREO VENEZOLANO «ESTÁ CERRADO»

El sábado, el presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió tanto a aerolíneas y «traficantes» que el espacio aéreo de Venezuela está «cerrado en su totalidad», elevando aún más las tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro.

En una publicación en su red Truth Social envió el mensaje y también añadió que la misma situación aplica para los alrededores del territorio venezolano.

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor, consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!», expresó Trump.

La advertencia de Trump ocurrió un par de días después de que avisara que las Fuerzas Armadas «empezarán muy pronto» a «detener» a los «narcotraficantes de Venezuela» por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar.