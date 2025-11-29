«Amenaza la soberanía nacional»: Cancillería rechazó publicación de Trump sobre el espacio aéreo venezolano

La cancillería emitió un comunicado este sábado para rechazar una publicación del presidente de EEUU, Donald Trump, donde el mandatario norteamericano advertía a las aerolíneas y a los «traficantes» que había un «el cierre total» del espacio aéreo venezolano.

«La República Bolivariana de Venezuela repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el Presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano», reza la misiva publicada por el Canciller Yván Gil en su cuenta de Instagram.

Asimismo, en el documento citan el Artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas, para señalar que estas declaraciones representan una «amenaza explícita del uso de la fuerza».

El comunicado también invocó normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el Convenio de Chicago de 1944, recordando que su Artículo 1 reconoce que «cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio».

En este sentido, hicieron un llamado a la comunidad internacional, a gobiernos aliados, a la ONU y a otros organismos multilaterales a rechazar lo que calificaron como «injerencia inmoral» y acto «antiimperialista».

«Venezuela no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero», agrega la misiva.

VUELOS DE REPATRIADOS EN VEREMOS

Por otra parte, indicaron que «a través de esta acción el gobierno de los Estados Unidos ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos migrantes venezolanos que de manera regular y semanal se venían realizando».

«A esta altura se han realizado 75 vuelos de repatriación de 13.956 migrantes venezolanas y venezolanos que han sido recibidos con amor y solidaridad absoluta», añade el comunicado.

Por último, indicaron que «Venezuela sabrá responder con dignidad y con toda la fuerza que otorga el Derecho Internacional y el espíritu antiimperialista de nuestro pueblo”.