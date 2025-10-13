Venezuela

VIDEO: Maduro habló de María Corina tras su designación como premio Nobel de la Paz, esto fue lo que dijo

Valentín Romero
Nicolás Maduro aseguró este domingo, durante la celebración del día de la resistencia indígena, que el 90% de la población repudia a María Corina Machado, quien fue designada este viernes como premio Nobel de la Paz 2025.

«Un 90% de la población repudia a la bruja demoniaca de la sayona», dijo en referencia de la líder opositora mientras se dirigía a sus seguidores. No obstante, evitó mencionar al galardón de Macahado.

Asimismo, advirtió que «el 90% de nuestro pueblo, repudia cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela», según «todas las encuestas».

De igual manera, afirmó que entre el 80 y el 85% de la población estaría «dispuesto a combatir por su patria, por su tierra Venezuela».

«Nosotros queremos paz y paz vamos a tener. Pero paz con libertad, con soberanía, con independecia, con dignidad y con igualdad, no la paz de los imperios, la paz de las ruinas de Gaza, paz de la miseria y el hambre, no la paz de la muerte y la sangre, no la paz del dominio, no la paz de las colonias. Nuestra paz con pueblo digno y libre en las calles trabajando, creando, avanzando y luchando», enfatizó Maduro.

Es importante destacar, que estas declaraciones se dan en un contexto de máxima tensión entre los gobiernos de Caracas y Washington, tras el despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe.

