EN VIDEO: Con alarmas en las calles alertaron a la población por simulacro de «bombardeo aéreo enemigo» en Apure

Por Valentín Romero
3 Min de Lectura

Este domingo las autoridades realizaron un simulacro de «bombardeo aéreo enemigo», en varias comunidades del estado Apure, en medio de las tensiones existentes entre los gobiernos de Caracas y Washington, tras el despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe.

De acuerdo a lo comunicado por la FANB, a través de sus redes sociales, el general de división Daniel Alfonso Galarraga Torres, comandante de la Zodi N°31 de la entidad apureña, «supervisó la ejecución de la alarma y el simulacro en caso de bombardeo aéreo».

firmar
Jorge Rodríguez carga contra Edmundo González por no firmar acuerdo propuesto por el chavismo: «Se sabe derrotado»
TSJ no atendió este 11ENE al abogado de María Corina por una «falla eléctrica»
María Corina agradeció la «posición nítida» de Brasil: «Confío que la región entiende el momento único en Venezuela»

«Esta jornada forma parte de los ejercicios de preparación y alistamiento operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la región, buscando fortalecer la capacidad de respuesta y la coordinación entre los distintos órganos de seguridad del Estado y el poder popular ante cualquier eventualidad que atente contra la soberanía y la paz nacional», indicó el cuerpo castrense en Instagram.

LEA TAMBIÉN: «NOSOTROS NO AMENAZAMOS A NADIE»: CABELLO ANUNCIÓ DESPLIEGUE MILITAR Y POLICIAL EN TRES ESTADOS MÁS DEL PAÍS

La FANB destacó también en la publicación «la importancia de estos ejercicios» que servirían «para evaluar los planes de contingencia, verificar el funcionamiento de los sistemas de alerta temprana y garantizar que tanto el personal militar como la población civil conozcan los protocolos de actuación».

La supervisión de Galarraga Torres incluyó la activación de la alarma, el despliegue de las unidades por las distintas comunidades y el movimiento seguro de la población a zonas de resguardo preestablecidas.

El cuerpo castrense indicó también que en el procedimiento participaron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

DESPLIEGUE MILITAR EN ANZOÁTEGUI, BOLÍVAR Y MONAGAS

Por otra parte, este sábado continuó el despliegue militar en el territorio nacional y en esta ocasión le tocó a los estados Anzoátegui, Bolívar y Monagas, con la que ya son ocho las entidades que han participado en estas actividades.

En su cuenta de Instagram, Nicolás Maduro dijo que el objetivo de estos ejercicios es demostrar que están «preparados» para enfrentar «cualquier amenaza». Dicho despliegue consta de la activación fase por fase y territorio por territorio de ZODI y ODDI, como parte del «Ejercicio Independencia 200».

