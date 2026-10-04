Maduro Guerra prometió «no descansar» hasta lograr el regreso de su padre y Cilia Flores tras cumplirse nueve meses de su captura

El diputado Nicolás Maduro Guerra afirmó el sábado que «no descansará» y continuará exigiendo el retorno de su padre, detenido en Nueva York, al cumplirse nueve meses del operativo militar estadounidense que derivó en su captura y la de Cilia Flores.

«A nueve meses del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, ratificamos junto al pueblo de Caracas que no descansaremos hasta verlos volver. Por la juventud, por la vida, por nuestros abuelos y abuelas, por el futuro que nos espera, esta lucha continúa y nosotros, Dios mediante, ¡Venceremos!», escribió Maduro Guerra en su cuenta de X junto a imágenes de una concentración.

Nicolás Maduro y Cilia Flores resultaron aprehendidos el pasado 3 de enero durante una operación ejecutada en Caracas y áreas adyacentes, en el marco de una causa penal promovida por la justicia estadounidense.

El inicio del juicio conjunto contra la pareja está fijado para el 1 de junio de 2027 ante los tribunales de Nueva York.

Ambos enfrentan acusaciones por conspiración para la importación de cocaína, así como por la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos dentro de un entramado de narcoterrorismo que se habría extendido por dos décadas.

La defensa de la pareja solicitó la desestimación de los cargos invocando la figura de inmunidad soberana. Asimismo, la representación legal de Flores reiteró esta semana la petición de libertad bajo fianza tras alegar un deterioro progresivo en su estado de salud.

A 9 meses del secuestro del Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama Cilia Flores, ratificamos junto al pueblo de Caracas que no descansaremos hasta verlos volver. Por la juventud, por la vida, por nuestros abuelos y abuelas, por el futuro que nos espera, esta lucha continúa y… pic.twitter.com/qHawXuIgME — Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) October 3, 2026

Paralelamente, la cuenta de X de Maduro difundió un texto donde la pareja expresa su gratitud hacia los sectores que les manifiestan respaldo durante su reclusión.

«Hemos sentido la lealtad como un valor compartido y practicado por la gente sencilla y noble. Hoy más que nunca nos sentimos amados y abrazados por tanta gente buena», reseñó la publicación.

FISCALÍA PIDE RECHAZAR LA INMUNIDAD DE MADURO Y FLORES

El mismo sábado, se conoció que la Fiscalía de Estados Unidos rechazó el 2 de octubre las mociones presentadas por la defensa de Maduro y Cilia Flores, quienes solicitaban desestimar los cargos en su contra alegando inmunidad diplomática como jefe de Estado y primera dama, algo que se negó a reconocer al considerar tales ocupaciones como «fraudulentas».

Como resultado, los fiscales solicitaron al juez desechar todos los argumentos formulados por los acusados para dar continuidad al proceso penal en Nueva York, según informó el sábado el abogado Nizar El Fakih, quien monitorea el expediente.

La representación fiscal sostuvo que la administración estadounidense «no reconoce a Maduro Moros como presidente de Venezuela o a Flores de Maduro como primera dama de Venezuela desde el 2019, luego de las fraudulentas elecciones presidenciales orquestadas por Maduro Moros en 2018».

El documento judicial enfatizó que los procesados utilizaron de manera «fraudulenta» esas posiciones oficiales para corromper las instituciones públicas y facilitar la comisión de los delitos por los cuales permanecen encarcelados.