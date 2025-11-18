Venezuela

Maduro dice que si EEUU se mete «militarmente» contra el país «sería el fin político de Trump»

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Nicolás Maduro señaló este lunes que si Donald Trump decide atacar «militarmente» a Venezuela sería «el fin político» del presidente de Estados Unidos.

«Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre, y lo están azuzando, provocando», indicó.

||
Durante su programa semanal ‘Con Maduro+’, acotó que esa provocación «no solo viene de sus adversarios y enemigos conocidos, que él sabe quienes son, sino que tiene gente a su alrededor que ya calcula en función de la era post Trump y no le importa nada hacerle un daño».

«Lo están llevando a un desfiladero», expresó.

MADURO SOBRE LAS «AMENAZAS» A VENEZUELA 

Maduro sostuvo que van «16 semanas de amenazas, de agresión psicológica y de acechanzas».

A su juicio, esto ha «despertado una Fuerza Armada Nacional Bolivariana revitalizada y desplegada. Una Milicia Bolivariana expandida y mejor entrenada, y un pueblo que, con serenidad, asume sus planes y apoya a sus militares».

«Nuestro poder militar está pensado (…) para defender esta tierra, defender los mares y, sobre todo, proteger el derecho de nuestro pueblo a su desarrollo en paz», afirmó.

