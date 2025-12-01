Maduro dice que el país «tendrá las mejores navidades» a pesar de las tensiones con EEUU

Venezuela

En medio de una de las peores crisis aéreas de la historia moderna de Venezuela, Nicolás Maduro afirmó este domingo que ha registrado un crecimiento en el turismo internacional y en la economía.

«Venezuela es un país de avance hacia la prosperidad. Venezuela tendrá las mejores navidades turistas y llenas de paz», dijo durante la clausura del Encuentro de Cafés de Especialidad Venezolana 2025, realizado en La Carlota.

En esta línea, Maduro citó las cifras hasta antes de octubre, donde resaltó un crecimiento del 56 % del turismo internacional, con más de dos millones de visitantes y la apertura de 665 nuevas rutas validadas.

«Vamos construyendo una nueva economía de ampliar fuerzas productivas, con 13 motores que hacen, hoy por hoy, a Venezuela un país de avance hacia la prosperidad, un país indestructible, intocable, invencible», sentenció.

Cabe recordar que la crisis aérea en Venezuela inició el 21 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

La autoridad aérea advirtió de “un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida”, debido al “deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.

El aviso fue emitido cinco días después de que EEUU anunciara la entrada en aguas del Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del Pentágono.

Recientemente, el presidente, Donald Trump, afirmó el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el mandatario izquierdista.

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad», escribió Trump en su red Truth Social sin dar más detalles.

