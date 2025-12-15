Venezuela

Maduro denunció plan para «imponer» a María Corina en el país: «Quieren traerla en un buque de guerra»

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Maduro

Nicolás Maduro señaló a María Corina como la «nueva Guaidó» y denunció que pretenden imponerla en el país trayéndola a bordo de un buque de guerra.

Durante su intervención en la XXV de la Cumbre de la ALBA, Maduro acusó a la oposición de lucrarse con la trata de personas.

Leer Más

Dos reclusos fallecieron en menos de 24 horas en Lara, denuncian falta de atención médica
Dos reclusos fallecieron en menos de 24 horas en Lara, denuncian falta de atención médica
EN BOLÍVAR: Rescatan a bebé de dos meses que fue secuestrado de recién nacido
VIDEO: Familiares denuncian «desaparición» del hijo de preso político que murió en Tocuyito

«Juan Guaidó, Leopoldo López, agente de la CIA, Carlos Vecchio, David Smolansky, Julio Borges y la señora María Machado que es la nueva Guaidó, que ahora quieren traerla en un buque de guerra e imponerla en Venezuela», aseveró Maduro.

LEA TAMBIÉN: PDVSA DENUNCIÓ UN «ATAQUE CIBERNÉTICO» POR PARTE DE EEUU: «BUSCABA DETENER LA OPERATIVIDAD»

Asimismo, afirmó que a pesar de esto la economía venezolana sigue creciendo. «Ellos son una mafia y se lucraron con la trata de personas. Ahora hemos recuperado la economía y de esos 2,4 millones de migrantes, han regresado casi 1,4 millones».

Además, expresó su confianza en seguir recibiendo los vuelos de los migrantes deportados por parte de los Estados Unidos.

«Tenemos un programa inclusive con el gobierno actual de Estados Unidos para el regreso de migrantes que yo espero que siga funcionando, por las semanas, meses y años, porque yo quiero regresar a Venezuela con la gran misión Vuelta a la Patria a todos los migrantes venezolanos a sus hogares a que vengan a producir a Venezuela», concluyó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Maduro
Gobierno de Maduro rechazó renovación de sanciones de la UE: «Han optado por acelerar su propia decadencia política»
Venezuela
Bono
Alertan sobre estafas con supuesto bono especial de fin de año, así actúan los ciberdelincuentes
Venezuela
Air Europa amplía hasta el 31 de diciembre la suspensión de operaciones con Venezuela
Mundo