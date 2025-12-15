Maduro denunció plan para «imponer» a María Corina en el país: «Quieren traerla en un buque de guerra»

Nicolás Maduro señaló a María Corina como la «nueva Guaidó» y denunció que pretenden imponerla en el país trayéndola a bordo de un buque de guerra.

Durante su intervención en la XXV de la Cumbre de la ALBA, Maduro acusó a la oposición de lucrarse con la trata de personas.

«Juan Guaidó, Leopoldo López, agente de la CIA, Carlos Vecchio, David Smolansky, Julio Borges y la señora María Machado que es la nueva Guaidó, que ahora quieren traerla en un buque de guerra e imponerla en Venezuela», aseveró Maduro.

Presiente Nicolás Maduro reveló María Corina Machado en la nueva Guaidó y ahora EEUU quiere imponer y tráela en un buque de guerra. pic.twitter.com/NgDtsJrxHJ — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) December 15, 2025

Asimismo, afirmó que a pesar de esto la economía venezolana sigue creciendo. «Ellos son una mafia y se lucraron con la trata de personas. Ahora hemos recuperado la economía y de esos 2,4 millones de migrantes, han regresado casi 1,4 millones».

Además, expresó su confianza en seguir recibiendo los vuelos de los migrantes deportados por parte de los Estados Unidos.

«Tenemos un programa inclusive con el gobierno actual de Estados Unidos para el regreso de migrantes que yo espero que siga funcionando, por las semanas, meses y años, porque yo quiero regresar a Venezuela con la gran misión Vuelta a la Patria a todos los migrantes venezolanos a sus hogares a que vengan a producir a Venezuela», concluyó.