Maduro cita la Biblia y manda mensajes sobre la perseverancia, a cuatro meses de su captura

Al cumplirse cuatro meses desde su captura, Nicolás Maduro envió este domingo varios mensajes por sus redes sociales, en los cuales habla de la perseverancia e invita a leer pasajes de la Biblia.

“Queremos invitarlos a leer, meditar y profundizar estos pasajes, porque allí hay luz para el alma, fuerza para el camino y verdad para los tiempos difíciles”, se lee en la publicación de Maduro, quien también habla en nombre de su esposa, Cilia Flores.

Asimismo, Maduro publicó una cita del apóstol Pedro: “Su poder divino nos ha concedido gratuitamente todo lo necesario para vida”.

“Esta palabra recuerda que Dios ha puesto en nosotros lo necesario para levantarnos y que ahora nos toca responder con empeño”, agregó.

También hizo mención de la Carta a los hebreos: “Ya que estamos rodeados de una nube de testigos, corramos resueltamente al combate que se nos presenta”.

En este caso, Maduro dijo que “a nuestro pueblo lo acompaña su historia, la oración de las madres y la dignidad de los trabajadores y la conciencia de los pueblos que aman la libertad”.

LEA TAMBIÉN: MADURO USÓ SUS REDES SOCIALES PARA ENVIAR MENSAJE A LOS TRABAJADORES EN SU DÍA

Igualmente, citó al apóstol Pablo: “Alégrese en la esperanza, sean pacientes en a tribulación y perseverantes en la oración”.

Para culminar, insistió en que una enseñanza final: “perseverar es sostener el bien, cuidar la paz, defender la verdad y seguir en oración”.

Estas publicaciones coinciden con lo que este mismo domingo dijo su hijo, Nicolás Maduro Guerra, en una entrevista al diario El País, al señalar que su padre lee mucha la Biblia citando versículos en sus conversaciones.