Madre que se descompensó en concentración por presos políticos en la UCV conoció el paradero de su hija tras seis meses

La madre de Ariannys Araujo Lozada reveló este miércoles que tras seis meses de desaparición forzada, por fin pudo conocer el paradero de su hija.

«Mi hija logró comunicarse con su tío, el hermano de su papá. Lo único que les puedo decir es que la emoción de su papá y mía fue tan grande que no cruzamos palabras, no nos entendíamos. Lo que sé es que mi hija está viva y está en el Inof en Los Teques», informó Fanny Lozada.

«Agradezco a los medios de comunicación por todo lo que hicieron por mí en todo momento. Así tenemos que seguir trabajando con todos los presos políticos que hay en el país», añadió.

Esta llamada ocurrió pocas horas después de que Fanny Lozada conmoviera a todo el país luego que se desmayara durante una concentración por los presos políticos llevada a cabo en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

#Ahora | Gracias a una llamada que recibió un familiar, Fanny Lozada, pudo conocer que su hija, Aliannis Araujo Lozada, está recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Desde hace seis meses, Lozada desconocía el paradero de su hija, acusada por el Gobierno… pic.twitter.com/uOlTq2jjEz — Caleidoscopio Humano (@CaleidoHumano) February 3, 2026

El desmayo de Lozada quedó grabado en video mientras denunciaba públicamente las presuntas torturas a su nieto menor de edad, quien también estuvo detenido.