Venezuela

Madre que se descompensó en concentración por presos políticos en la UCV conoció el paradero de su hija tras seis meses

Angel David Quintero
2 Min de Lectura
La madre de Ariannys Araujo Lozada reveló este miércoles que tras seis meses de desaparición forzada, por fin pudo conocer el paradero de su hija.

«Mi hija logró comunicarse con su tío, el hermano de su papá. Lo único que les puedo decir es que la emoción de su papá y mía fue tan grande que no cruzamos palabras, no nos entendíamos. Lo que sé es que mi hija está viva y está en el Inof en Los Teques», informó Fanny Lozada.

San Miguel
Caso Rocío San Miguel llegó a la Casa Blanca, portavoz dice que están «profundamente preocupados»
Gobierno de Maduro confirmó la excarcelación de 99 presos políticos: «Se evaluó caso por caso»
¿Cuánto costará hacer las hallacas para esta Navidad? Esto dice economista

«Agradezco a los medios de comunicación por todo lo que hicieron por mí en todo momento. Así tenemos que seguir trabajando con todos los presos políticos que hay en el país», añadió.

Esta llamada ocurrió pocas horas después de que Fanny Lozada conmoviera a todo el país luego que se desmayara durante una concentración por los presos políticos llevada a cabo en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El desmayo de Lozada quedó grabado en video mientras denunciaba públicamente las presuntas torturas a su nieto menor de edad, quien también estuvo detenido.

La detención de Ariannys la anunció en agosto de 2025 el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quién la identificó como alias “La Negra”. En rueda de prensa, Cabello la acusó de contactar a las bandas criminales en Colombia para instalar los explosivos que detonarían en un supuesto atentado en Plaza Venezuela.

