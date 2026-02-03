Sucesos

El espeluznante asesinato de una niña sacude Zulia, el padrastro ‘no quería hijos’ y la madre era cómplice

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Los habitantes del municipio Rosario de Perijá, en el estado Zulia, están conmocionados por el caso de Yulianny, una niña de apenas un año que fue asesinada a golpes por su padrastro y bajo el conocimiento de su madre.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó sobre el caso de Yulianny. Precisó que fueron detenidos su madre, María de los Ángeles Urdaneta González, de 20 años, y su padrastro, Carlos José Romero González.

El caso salió a la luz cuando la niña fue trasladada de emergencia hasta un centro de salud el pasado 11 de enero. A pesar de la pronta asistencia de los médicos, Yulianny se encontraba sin signos vitales cuando ingresó al lugar, de acuerdo al reporte policial.

«La pareja alegó que la niña se había caído accidentalmente de su cama y que la habían encontrado agonizando en el suelo, y que, a pesar de prestarle los primeros auxilios, falleció», apuntó Rico.

¿QUÉ PASÓ CON YULIANNY?

El personal de guardia informó a las autoridades sobre el caso y la Delegación Municipal Villa del Rosario de Perijá puso en marcha las investigaciones. Poco después, los detectives determinaron que Yulianny no sufrió las lesiones en un accidente.

«Romero acostumbraba a maltratar físicamente a la niña debido a que no le gustaban los niños. El día del hecho, el agresor la golpeó brutalmente hasta dejarla inconsciente, todo esto con pleno conocimiento de la progenitora de Yulianny Montiel», expuso Rico.

Las autoridades capturaron a la pareja en el sector La Curva, vía La Culebra de la parroquia El Rosario. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 41ª del Ministerio Público del estado Zulia.

