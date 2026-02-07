Madre de preso político de Zona 7 habló sobre mujer que apareció en video junto a Jorge Rodríguez

La señora Evelis Cano, madre del preso político Jack Tantak Cano, habló sobre la mujer que apareció en un video viral junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, en el este de Caracas.

En redes sociales se viralizó un video de Rodríguez hablando con supuestos familiares de presos políticos a las afueras de Zona 7. Unas pocas horas después, Cano afirmó a Guarimba Digital que desconoce a una mujer que se ve en las imágenes.

«Las personas que salen allí, de hecho hay una que sale allí abrazando (a Jorge), catira con pelo corto, no la conozco, primera vez que la veo, y las otras que salen allí son personas que han llegado ya últimamente porque me hice muy viral», indicó Cano.

La vocera afirmó que, recientemente, han llegado personas ajenas, quienes se sumaron al campamento que tienen los familiares fuera de Zona 7. Algunas de estas mujeres, según Cano, son las que podían ver en el video viral.

Adrián González, director de Cazadores de Fake News, señaló que la señora, que todavía no ha sido identificada, ya había estado presente en otras protestas para exigir la liberación de los presos políticos. En julio de 2024, participó en una manifestación frente a la sede del Ministerio Público.

La señora, de cabello corto y rubio, que aparece con una franela de Clippve abrazando a Jorge Rodríguez en el video grabado a las afueras de Zona 7, ya había aparecido en una foto de otra protesta para exigir la liberación de presos políticos.

EL MENSAJE DE CANO

Por otra parte, Cano criticó la visita de Rodríguez a Zona 7, alegando que el único objetivo es que los presos políticos salgan en libertad. «Su presencia no era para que usted viniera a darnos una alegría de que vamos a esperar una semana más para que sean liberados nuestros presos», añadió.

«La alegría que usted pudo habernos dado a nosotros, si de verdad usted quiere una ley de amnistía y un perdón, es si hubiera dicho que salgan todos los presos políticos de allí inmediatamente», acotó Cano.

Cano ganó visibilidad el pasado 26 de enero, cuando se encadenó en la Zona 7 y entró en una huelga de hambre para exigir la liberación de su hijo, detenido en noviembre y acusado de terrorismo y traición a la patria.

Para la mañana del jueves, Foro Penal había registrado la excarcelación de 383 presos políticos, aunque otras ONG brindan cifras un poco más altas. Según voceros gubernamentales, han sido liberadas más de 800 personas.