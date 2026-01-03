Machado y Edmundo González dicen que todavía ‘no se pronunciarán’, sobre operativo de EEUU

(EFE).- Los líderes opositores de Venezuela María Corina Machado y Edmundo González Urrutia dijeron este sábado que, de momento, no se pronunciarán sobre la agresión militar estadounidense contra el país suramericano en localidades civiles y militares de Caracas y otros estados centrales como Aragua, Miranda y La Guaira.

«En este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportados en Venezuela. Cualquier información confirmada será difundida oportunamente por los canales oficiales», señaló la vocería oficial de ambos opositores en su cuenta de X.

Este sábado, el Gobierno venezolano denunció una «gravísima agresión militar» estadounidense en localidades civiles y militares de la capital venezolana y los estados centrales de Miranda, Aragua y La Guaira y ordenó el «despliegue del comando para la defensa integral de la nación».

Varias detonaciones se han escuchado la madrugada del sábado en Caracas, La Guaira y Miranda en medio de las tensiones con Estados Unidos que desplegó en agosto buques de guerra en el mar Caribe, cerca de costas venezolanas y Caracas denunció amenazas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión contra el Gobierno de Maduro, según informaron fuentes de la Administración estadounidense a CBS News.

En este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportados en Venezuela. Cualquier información confirmada será difundida oportunamente por los canales oficiales. — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 3, 2026

Fox News tambien confirmó que Trump ha ordenado los ataque aéreos contra varios objetivos dentro de Venezuela, con un mayor foco en la zona costera alrededor de La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiquetía y en una zona que incluye posibles objetivos militares clave para el régimen de Maduro.

Trump advirtió en noviembre de la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y del Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.

El pasado viernes, el presidente estadounidense anunció un ataque contra una «gran instalación» dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el hecho se produjo dentro del territorio venezolano.

El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.