Luto en el béisbol menor: 100 peloteros infantiles de Criollitos de La Guaira murieron tras los terremotos

La organización Criollitos de La Guaira informó que al menos 100 peloteros infantiles murieron tras los devastadores terremotos del 24 de junio.

Jhorny Sojo, presidente de la organización, sostuvo que todavía hay muchos desaparecidos.

«No tenemos todos los números reales. Hay como 100 peloteros fallecidos confirmados por los reportes de las diferentes divisas y siguen desaparecidos muchos más», indicó en entrevista ofrecida a El Pitazo.

Destacó que hay muchos niños que están hospitalizados en los centros de salud de Caracas.

«Lo que más lamentamos es que la mayoría de los niños fallecidos son de la categoría semilleros, de cuatro y cinco años. Ha sido algo terrible», comentó.

Sojo sostuvo en sus redes sociales que «honor a ellos, por los que trabajé día y noche, por los retos que asumí cuando se fue Zoraima, por los que pedí ayuda para mejorar su nivel de juego. Hoy el cielo está lleno de niños de criollitos de La Guaira. Pero ellos nos ayudarán a resistir dentro de tanto dolor. Por ellos lo aguanté todo y por ellos debo echar el resto. Gracias a todos».

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Sojo indicó que está vivo de milagro, ya que vivía en el piso 11 del edificio El Mástil en La Guaira.

«Salimos. No sé cuánto nos tardamos, pero al salir la escena que tenemos de Playa Grande es de una guerra mundial. Fue devastación total», dijo.

En ese sentido, acotó que por ahora «no quiere volver más a Playa Grande». Además, recordó que el primero de los terremotos «nos tambaleó y el segundo fue descomunal como se llevó edificios completos”.