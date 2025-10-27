Luis Ratti solicitó al TSJ «revocar la nacionalidad» a un grupo de opositores y periodistas, María Corina y Edmundo González la encabezan

El político Luis Ratti solicitó este lunes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revocar la nacionalidad a distintos dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado y Edmundo González.

«Iniciamos un proceso para solicitar la revocatoria o suspensión de la nacionalidad a María Corina Machado, Juan Guaidó, Edmundo González, Julio Borges, Antonio Ledezma, Daniel Di Martino, Dinorah Figuera, Magalli Meda, Iván Simonovis, Emanuel Rincón, Eduardo Menoni, Orlando Avendaño, Jessica Vallenilla, Omar González, Carla Angola, Nitu Pérez Osuna, Rafael Poleo, Wender Enrique Villalobos, Pedro Urruchurtu, Héctor Villalobos, Claudia Macero, Miguel Ángel Rodríguez», dijo.

Destacó que espera que exista «justicia» por la paz de Venezuela.

«Nuestros argumentos son claros, fundamentados en el artículo 130 de la construcción nacional y el artículo 7 de la ley Simón Bolívar entre otros, No aman el país donde nacieron ni a su gente entonces que no tengan derechos ni beneficios. También tenemos un precedente, los mismos argumentos contra Leopoldo López son los mismos contra esta lista de traidores al país», acotó.

Este fin de semana se conoció que Nicolás Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para «retirarle la nacionalidad» al opositor venezolano, Leopoldo López, exiliado en España, después de que dijera que apoyaría una intervención militar que tenga como fin el derrocamiento del líder del oficialismo.

La información la dio a conocer la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su canal de Telegram. Explicó que esta medida obedece al «grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como al llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros».