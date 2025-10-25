«No podrá arrebatarme lo que soy»: Así respondió Leopoldo López ante intento de «retirarle» la nacionalidad

El opositor venezolano, Leopoldo López, respondió este sábado a las acciones emprendidas por Nicolás Maduro para «retirarle la nacionalidad» por apoyar una intervención militar en el país, al afirmar que, pese a ello, nunca podrá «arrebatarle» lo que es.

«Maduro puede intentar arrebatarme la nacionalidad, pero jamás podrá quitarme lo que soy: un venezolano libre, comprometido con mi patria y con la causa de la libertad», manifestó López en una publicación en X (Twitter).

Asimismo, acusó a Maduro de pretender despojarle de su nacionalidad por «decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos: libertad».

«¿Mi ‘delito’? Decir lo que millones de venezolanos piensan y sienten: que luego de haberse robado la elección en 2024, estamos de acuerdo en recorrer todos los caminos para salir de la dictadura», subrayó Leopoldo López.

El líder de Voluntad Popular (VP) reafirmó su respaldo a una intervención militar y hacer «todo lo que sea necesario» para avanzar a una «transición» encabezada por Edmundo González y María Corina Machado.

Mencionó que, según la Constitución, a ningún venezolano nacido en Venezuela se le puede quitar la nacionalidad.

«Ahora bien, la Constitución sí establece que a venezolanos no nacidos en Venezuela se les podrá revocar la nacionalidad. Así que a Nicolás Maduro, nacido en Colombia, le podremos quitar la nacionalidad. Pero ese será un detalle que se resolverá cuando salga del poder, muy pronto», cerró.

MADURO INTRODUCE RECURSO ANTE TSJ PARA «REMOVERLE» LA NACIONALIDAD

Temprano, Delcy Rodríguez informó que Nicolás Maduro presentó el viernes un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para «retirarle la nacionalidad» a Leopoldo López, exiliado en España.

Explicó que esta medida obedece al «grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como al llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros».

Rodríguez señaló que Maduro «se apegó» al artículo 130 de la Constitución y en la ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela’. Esa normativa establece sanciones para los ciudadanos que «apoyen las sanciones extranjeras» contra Venezuela.

De igual forma, la también ministra precisó que la Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) procederán «de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte» de Leopoldo López.