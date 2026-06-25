Los reportes de Funvisis sobre los terremotos y las distintas réplicas en el país

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) publicó en horas de la noche de este miércoles los reportes de los dos terremotos que se registraron en el país, así como varias de las réplicas.
- Sismo 24/06/2026 18:04 Mag (Mw): 7.2 Prof: 21.9 km Epicentro: 10.370 N -68.520 O 25 km al este de San Felipe
- Sismo 24/06/2026 18:05 Mag (Mw): 7.5 Prof: 10.0 km Epicentro: 10.450 N -68.510 O 28 km al noroeste de San Felipe
- Sismo 24/06/2026 18:23 Mag (Mw): 3.9 Prof: 2.8 km Epicentro: 10.570 N -66.950 O 5 km al suroeste de La Guaira
- Sismo 24/06/2026 18:27 Mag (Mw): 3.5 Prof: 5.6 km Epicentro: 10.680 N -66.810 O 10 km al noroeste de Naiguatá
- Sismo 24/06/2026 18:37 Mag (Mw): 3.8 Prof: 18.3 km Epicentro: 10.790 N -66.950 O 20 km al norte de La Guaira
- Sismo 24/06/2026 18:40 Mag (Mw): 3.4 Prof: 24.8 km Epicentro: 10.650 N -66.930 O 4 km al norte de La Guaira
- Sismo 24/06/2026 18:49 Mag (Mw): 3.1 Prof: 21.2 km Epicentro: 10.710 N -66.860 O 13 km al noroeste de La Guaira
- Sismo 24/06/2026 18:54 Mag (Mw): 3.3 Prof: 5 km Epicentro: 10.270 N -66.830 O 13 km al noroeste de Cua
- Sismo 24/06/2026 19:03 Mag (Mw): 3.3 Prof: 5 km Epicentro: 10.570 N -66.500 O 10 km al sureste de Los Caracas
- Sismo 24/06/2026 19:07 Mag (Mw): 3.3 Prof: 35.3 km Epicentro: 10.950 N -68.570 O 31 km al suroeste de San Juan de los Cayos
- Sismo 24/06/2026 22:10 Mag (Mw): 3.2 Prof: 19.3 km Epicentro: 10.620 N -67.029 O 11 km al oeste de La Guaira
- Sismo 24/06/2026 22:37 Mag (Mw): 3.3 Prof: 2.7 km Epicentro: 10.643 N -67.476 O 46 km al noreste de Maracay
- Sismo 24/06/2026 22:59 Mag (Mw): 3.0 Prof: 5.0 km Epicentro: 10.581 N -66.852 O 9 km al sureste de La Guaira
- Sismo 24/06/2026 23:01 Mag (Mw): 2.7 Prof: 4.5 km Epicentro: 10.634 N -67.129 O 22 km al oeste de La Guaira