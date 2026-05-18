¿Los recientes sismos en Caracas son un riesgo? Esto reveló un experto

El presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, Feliciano Santis, habló este lunes sobre los dos sismos que se sintieron el fin de semana en la Gran Caracas e instó a la ciudadanía a permanecer en calma.

Santis brindó una entrevista a la periodista Shirley Varnagy en Unión Radio. Luego de que dos sismos sacudieran a la Región Capital la noche del pasado sábado, el experto subrayó que se trató de temblores leves.

De igual forma, Santis analizó que estos movimientos sísmicos fueron estadísticamente normales. A esto se suma que la actividad en la zona central había estado inactiva, pero porque las fallas cercanas al mar registraron una menor actividad.

Luego del primer temblor, Santis afirmó que se dieron una serie de sismos menores que son imperceptibles para la amplia mayoría de personas. Se trata de un «mini enjambre» que suele cesar con el paso de los días.

¿QUÉ HACER EN LOS SISMOS?

Luego de los sismos de este fin de semana, el geólogo brindó varios consejos a la ciudadanía. En primera instancia, aseguró que, en medio de un evento sísmico, uno de los aspectos más importantes es mantener la calma.

Si estás en un edificio en pleno temblor, no se debe correr hacia las escaleras, puesto que se trata de una zona vulnerable. Para Santis, lo ideal es resguardarse dentro de la vivienda hasta que concluya el movimiento.

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) confirmó en la noche del sábado dos sismos. El primer de ellos fue el más intenso, con 3,7 grados en la escala de Richter, mientras que el segundo tuvo una magnitud de 3,5.