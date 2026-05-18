Carmen Teresa Navas será sepultada junto a su hijo Víctor Hugo Quero, revelan nuevos detalles

Tras confirmarse su fallecimiento en horas de la noche del domingo, se conoció que Carmen Teresa Navas será sepultada junto a su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, en el Cementerio del Este de Caracas.

En los últimos meses, Carmen Teresa Navas, de 82 años, se convirtió en un símbolo de la lucha de los familiares de presos políticos en Venezuela, luego de recorrer durante más de un año cárceles y organismos del Estado en busca de información sobre el paradero de su hijo, quien permaneció desaparecido tras ser detenido a comienzos de 2025.

Hace apenas unos días, la familia logró recuperar y reconocer los restos de Víctor Hugo Quero, quien habría fallecido meses atrás bajo custodia estatal, según la versión oficial. Posteriormente, se realizó su sepelio en el Cementerio del Este.

La muerte de la «abuela Carmen Teresa» como le decían en redes por cariño, ocurrió este domingo 17 de mayo, poco después de asistir a actos religiosos en honor a su hijo.

Este caso generó numerosas reacciones de periodistas, activistas y dirigentes políticos, quienes denunciaron el sufrimiento vivido por la madre durante la búsqueda de justicia y verdad.

El sepelio conjunto de madre e hijo está previsto para este lunes 19 de mayo en el Cementerio del Este, en medio de un clima de duelo y solidaridad de familiares, amigos y defensores de derechos humanos.