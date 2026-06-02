Los principales consejos para cuidar de tu salud mental en Venezuela, según una especialista

Los problemas de salud mental pueden afectar a cualquier persona y, por tanto, se vuelve crucial tomar medidas preventivas. Hay distintos consejos que pueden aplicar en tu día a día para afrontar estas situaciones.

La psicóloga clínica y social Yorelis Acosta, directora del Servicio de Psicología de la Alcaldía de Baruta, explicó a Caraota Digital que «en un país como este hay que cuidar la salud mental».

En primera instancia, Acosta instó a establecer límites con las redes sociales y la información. A esto se suma cuidar la salud del sueño, evitando acostarse con preocupaciones o contenidos más molestos.

Mientras que se establecen estas limitaciones, también se debe buscar estímulos agradables para equilibrar el pensamiento. En tal sentido, se debe cuidar el espacio propio, aprovechando el descanso y los momentos de disfrute en el día.

Acosta señaló que se puede acudir a actividades y servicios gratuitos, tanto en espacios comunitarios, iglesias, gremios o clubs. «Nos ayudan a no sentirnos solos o tener esa mano amiga que te ayuda a fomentar interacciones», detalló.

MICRORUTINAS ESTABLES

La especialista detalló que un aspecto de gran utilidad es la construcción de «microrutinas estables». Al establecer una especie de cronograma diario, se reduce la incertidumbre y se protege la salud mental.

«Sobre qué cosas puedo tener algún tipo de control, y allí están esas microrrutinas como las actividades que puedo realizar en la casa, establecer incluso los cronogramas de qué voy a comprar, qué voy a comer, las horas del descanso, de sueños breves o de sueños prolongados», expuso Acosta.

La experta aclaró que el cerebro alcanza una «sensación de cierto control». «Tengo redes de apoyo local, identifico mis estresores, conozco mi estado de ánimo, practico actividades al aire libre que son a bajo costo», agregó.

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«Es importante señalar que no debemos sufrir solos. Si usted se siente solo, angustiado, deprimido, busque ayuda», sentenció Acosta. En tal sentido, afirmó que hay distintas instituciones que ofrecen apoyo en casos de problemas de salud mental.

Un ejemplo en el Psicomapa, una herramienta creada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) que ofrece un mapeo nacional de «atención psicosocial gratuito y a bajo coste» en Venezuela.

La Federación de Psicólogos de Venezuela también ofrece canales de primeros auxilios psicólogos en caso de emergencia. Acosta aclaró que buscan cubrir la «gran demanda social y la crisis de salud mental que tenemos».

En caso de estar pasando por problemas de salud mental, puede comunicarte con la Federación de Psicólogos en el número 0424-2041281. También pueden acudir al Psicomapa y consultar los servicios de atención más cercanos a tu hogar.