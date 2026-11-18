El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó Caracas este miércoles y brindó un discurso, en donde mencionó los hechos del 3 de enero, lo ocurrido con Nicolás Maduro y envió un mensaje a los «narcoterroristas».

Tras una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, Hegseth se desplazó a la Embajada estadounidense. Ante la delegación diplomática y la comisión militar, mencionó las acciones de su país en Venezuela.

«Hoy hace exactamente un año, el fugitivo narcoterrorista acusado Maduro, el hombre que pasó más de una década entregando las fronteras de Venezuela a terroristas, se subió a un escenario y gritó burlonamente ‘Vengan a por mí’. Respondimos a ese llamado», dijo.

#18Nov | Secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth: «Hoy hace exactamente un año, el fugitivo narcoterrorista acusado Nicolás Maduro, el hombre que pasó más de una década entregando las fronteras de Venezuela a terroristas, se subió a un escenario y gritó burlonamente ‘Vengan a por mí’. Respondimos a ese llamado» Video: @clashreport — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 18, 2026



Hegseth, quien supervisó la operación del 3 de enero, destacó el valor de la intervención militar y sus consecuencias. «Es un día que quedará en la historia como un día de liberación para Venezuela», aseveró.

DESTACA ACUERDO MILITAR

Más temprano Hegseth firmó un acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Venezuela. Durante la alocución, sostuvo que este pacto requiere la «eliminación y erradicación de todas las redes narcoterroristas» del país.

«Nuestra alianza en materia de defensa no será meramente superficial, nada de lo que hacemos en el Departamento de Guerra lo será, requiere la eliminación y erradicación de todas las redes narcoterroristas que actualmente usurpan territorio venezolano», explicó.

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#18Nov | Secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth: «Nuestra alianza en materia de defensa no será meramente superficial, nada de lo que hacemos en el Departamento de Guerra lo será, requiere la eliminación y erradicación de todas las redes narcoterroristas que actualmente usurpan territorio venezolano» Video: @clashreport — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 18, 2026



Hegseth aseguró que «narcoterroristas han usado Venezuela como un refugio seguro». Sin embargo, sostuvo que esta situación no continuará: «se les acabó el tiempo. Los cazaremos, los encontraremos y los mataremos».

El secretario destacó que cientos de presos políticos han sido excarcelados y «más serán liberados también». «Venezuela está mejor hoy que ayer, y mañana estará mejor que hoy», sentenció Hegseth.

Luego de la reunión en el Palacio de Miraflores y la visita a la Embajada de Estados Unidos, Hegseth partió hacia el Aeropuerto de Maiquetía. Su gira por Latinoamérica continuará con viajes hacia Colombia y Ecuador.