La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles en el palacio de Miraflores al secretario de Guerra de los Estados Unidos Pete Hegseth.

Al llegar al palacio presidencial, Hegseth fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco, quien lo condujo a través de los pasillos con dirección al salón Simón Bolívar mientras conversaban de manera informal.

En el salón se encontraba Delcy Rodríguez quien lo recibió con un afectuoso saludo e incluso se le vio bromeando con el funcionario estadounidense.

#18nov | La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles en el palacio de Miraflores al secretario de Guerra de los Estados Unidos Pete Hegseth. Tras ingresar a Miraflores, Hegseth fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco, quien lo condujo a través de los pasillos del Palacio con dirección al salón Simón Bolívar mientras conversaban de manera informal. Video: VTV — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 18, 2026

Hegseth arribó a Venezuela para abordar una importante agenda de trabajo, según informaron medios oficiales. En el encuentro con Rodríguez tienen previsto abordar diversos temas de interés para ambas naciones antes de proseguir con el resto de su agenda en el país.

Por parte de Venezuela también estuvo el ministro para la Defensa, Gustavo González López, así como la procuradora general de la República, Arianny Seijo.

Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos estuvo acompañado por Roosevelt Ditlevson, secretario adjunto de Guerra para Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas; Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas; y Ricky Buria, quien se desempeña como jefe de gabinete del secretario de Guerra.

Además, estuvo presente John Barrett, encargado de Negocios de los Estados Unidos en Caracas.